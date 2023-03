Uwaga na aplikacje do robienia zrzutów ekranu na Windows

Według serwisu „The Verge”, do informacji o podatności „acropalypse”, jaką badacze niedawno wykryli w narzędziach do zrzutów ekranu w telefonach Google Pixel, dołączają kolejne. Jeden z badaczy powiadomił, że narzędzie Snipping Tool od Microsoft dla systemu Windows 11, a także aplikacja Snip & Sketch w systemie Windows 10 mają bardzo podobną lukę. Może to oznaczać, że informacje, o których usunięciu byli przekonani użytkownicy, mogły trafiać do sieci.