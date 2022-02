Umowa deweloperska a zmiana ceny - czy deweloper może podnieść cenę mieszkania po podpisaniu umowy?

Umowa deweloperska stanowi najlepsze zabezpieczenie, z punktu widzenia prawa. Prawo nieruchomości swoimi zapisami chroni kupujących, sprzedających, wykonawców, właścicieli gruntów, firmy budowlane, itp.

Aby cała transakcja przebiegła sprawnie i możliwie najszybciej, ważne, by odpowiednio zatroszczyć się o sporządzenie potrzebnych dokumentów. To one bowiem są kluczem do sukcesu całego przedsięwzięcia. Wiele zapisów umów budzi jednak wątpliwości nabywców.

Pytaniem, które często słyszymy od klientów jest: “czy po podpisaniu umowy z deweloperem, cena mieszkania już nie wzrośnie?”

Kiedy deweloper może, zgodnie z prawem, zwiększyć cenę mieszkania, w stosunku do zapisów umowy deweloperskiej?

Generalnie cena, na jaką deweloper umawia się z klientem i którą zawiera w umowie, jest stała oraz niezmienna. Stąd, jeśli w trakcie realizacji wykonawca żąda od kupującego jakichkolwiek dopłat, ten ma szereg działań prawnych na swoją obronę. Jest tak na ogół, choć od tej zasady są wyjątki.

Zdarza się, że deweloper może zwiększyć cenę mieszkania po podpisaniu umowy deweloperskiej, aby jednak było to działanie w pełni uzasadnione, muszą zaistnieć określone okoliczności.

Deweloper może podnieść koszt zakupu mieszkania, w stosunku do obowiązującej umowy, tylko kiedy:

nastąpiła zmiana stawek podatku VAT, które wpływają bezpośrednio na cenę mieszkania

powierzchnia rzeczywista mieszkania okazała się inna niż powierzchnia projektowana w umowie.

Na uwagę zasługuję fakt, że gdy deweloper zdecyduje się na zwiększenie ceny, kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez żadnych kar czy opłat.

Ceny mieszkań wyższe niż w umowie deweloperskiej - dlaczego tak się dzieje?

Prawdą jest, że ciężko przewidzieć pełen koszt inwestycji i budowy, na długo przed rozpoczęciem prac. Oszacowanie tego bywa trudne, a przewidywane liczby mogą okazać się mylne. Dzieje się tak głównie dlatego, że ceny m.in. materiałów budowlanych na dłuższą metę są ciężkie do przewidzenia.

Nie oznacza to jednak, że deweloper może przerzucić to ryzyko na kupujących.

Obawy kupujących są w pełni uzasadnione. Każdy z nas, kupując mieszkanie chce wiedzieć, jaki będzie ostateczny koszt nieruchomości. Nieprzewidywalne zmiany cen materiałów nie mogą wpłynąć na cenę końcową.

Ważne jest, by zminimalizować każde ryzyko, związane z podpisywaniem umowy deweloperskiej, w czym najlepiej pomoże prawnik od nieruchomości. Dobry specjalista doradzi najbardziej optymalne rozwiązania i pomoże ustrzec się pułapek.