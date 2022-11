Trwa paranoja produktywności. Szefowie nie ufają swoim podwładnym

Od początku pandemii minęły już blisko 3 lata, a my wciąż mierzymy się ze starymi demonami, wynika z najnowszych badań firmy Microsoft. Ludzie pracujący w domu mówią, że pracują, a obiektywne mierniki pokazują, że to prawda. Jednak wielu menedżerom to nie wystarcza.

Kryzys zaufania

Do badania Microsoft zaprosił ponad 2 tys. osób z 11 krajów i uzyskane odpowiedzi zestawił ze statystykami z programu Office 365. Jak się okazało, prawie 9 na 10 pracowników biurowych (87 proc.) uważa, że są produktywni w pracy. By raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości, związane z efektywnością pracy poza biurem, wzięto pod uwagę także obiektywne mierniki z aplikacji biurowych. Analiza wykazała, że liczba przepracowanych godzin, odbytych spotkań oraz ilość i jakość wykonanej pracy – potwierdzają to. Przykładowo tej wiosny średnia ilość spotkań w tygodniu na Microsoft Teams wzrosła o 153 proc.

Przede wszystkim firmom brakuje tak narzędzi do świadczenia pracy hybrydowej, jak i strategii i rozwiązań do jej nadzoru. W czasie pandemii wiele przedsiębiorstw poradziło sobie z modelem pracy zdalnej, stosując różne protezy i idąc na znacznie kompromisy. Teraz przyszła pora na wdrożenie trwałych rozwiązań, które pozwolą na efektywne świadczenie pracy, bez względu na lokalizację.

Tak postąpiono, chociażby w krakowskim oddziale firmy HEINEKEN, gdzie NTT odpowiadało za wdrożenie całej infrastruktury chmurowej i zaplecze sprzętowe. Piwowarski gigant obrał sobie za cel stworzenie kultury organizacyjnej i warunków, które nikogo nie będą wartościowały, bądź wykluczały, bez względu na miejsce świadczenia pracy. Dlatego wszystkie rozwiązania ujednolicono i dopasowano do rozproszonych zespołów.

Dramat nie sztuka

Tymczasem 85 proc. szefów z badania Microsoft powątpiewa w to, że podczas pracy hybrydowej ich podwładni są wystarczająco wydajni. Brak zaufania, w połączeniu ze zbliżającą się recesją i niemałym gronem firm, które chcą wrócić do dłuższego bytowania w biurze, skłania pracowników do coraz częstszego pokazywania, że pracują. A przecież – to nie jest tożsame z faktycznym wykonywaniem pracy. Niektórzy nazywają to "teatrem produktywności".

To sytuacja, w której pracownicy często aktualizują swój status na firmowych aplikacjach, ale nie po to, by symulować pracę, a dać świadectwo swojej produktywności. Może wydawać się, że takie aktywności to dosłownie chwila, ale to nieprawda. Wg badań przeprowadzonych przez firmy Qatalog i GitLab, pracownicy biurowi spędzają średnio 67 dodatkowych minut online każdego dnia (5,5 godziny tygodniowo), po prostu upewniając się, że są widoczni w firmowej sieci.

Zmiana modelu pracy to nie tylko wydajne chmurowe systemy czy sprzęt do prowadzenia wideokonferencji, to przede wszystkim zmiana nastawienia. Tak pracownicy, jak i ich pracodawcy znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji, a ich motywacja jest w gruncie rzeczy taka sama: nikt nie chce stracić na absencji w firmowych biurach.

Impas w komunikacji

Jak wynika z danych firmy Qualtrics, zajmującej się zarządzaniem doświadczeniami, około jedna trzecia wszystkich pracowników, niezależnie od swoich osiągnięć w pracy, czuje obecnie większą presję, aby być widocznym dla kierownictwa niż rok temu. Kto napędza cały ten “teatr produktywności”?

Pracownicy czują się tak, jakby płacili za przywilej pracy w domu i nie chcą stawiać się w gorszej pozycji, szczególnie biorąc pod uwagę nadchodzącą recesję. Zadania nie ułatwiają im ich szefowie, którzy często sygnalizują, że preferują pracę w biurze. Jednak w gruncie rzeczy, nie chodzi tylko o miejsce, a zaplecze technologiczne, które umożliwi transparentną i efektywną komunikację.

I potwierdzają to badania. Niezależnie od miejsca świadczenia pracy to komunikacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu rozproszonych zespołów, uważają eksperci z Microsoft. Z raportu opracowanego przez giganta z Redmond wynika, że dla niemal wszystkich menedżerów (96%) i pracowników (95%) skuteczna wymiana informacji jest jedną z najbardziej krytycznych umiejętności, których będą potrzebować w nadchodzącym roku.

Praca zdalna nie obniża wydajności, wręcz wpływa na jej poprawę. Im szybciej biznes to zrozumie, tym lepiej dla jego dobra. Firmy, które zawierzyły modelowi pracy hybrydowej, będą w ten sposób budować swoją przewagę konkurencyjną.

Rafał Sałyga, Dyrektor Go-To-Market z NTT

