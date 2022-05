Transport zwłok do Polski - jak przebiega?

1. Transport zwłok z zagranicy - na czym polega?

Przewóz zwłok to zawsze bardzo delikatny temat, ponieważ zwykle chodzi o osoby nam bliskie. Ich sprowadzenie z zagranicy jest obarczone dodatkowymi procedurami i formalnościami, o których musimy wiedzieć i które musimy poprawnie wypełnić, aby cały proces był możliwy. Aby Transport zwłok z Holandii i innych krajów był możliwy, musimy najpierw uzyskać pozwolenie starosty właściwego dla miejsca, w którym chcemy pochować zmarłą osobę. Jest to pierwszy krok na drodze formalnej, bez którego całe przedsięwzięcie nie będzie możliwe do realizacji. Pozwolenie to jest wydawane przez starostę w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.

Ze względu na pandemię w ostatnim czasie sprowadzenie ciała zmarłego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej było utrudnione. Mogliśmy dokonać tego tylko i wyłącznie w przypadku urny z prochami. Dzięki interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich warunek ten został zniesiony i od połowy maja 2020 roku transport zwłok z Belgii i innych krajów może odbyć się także wtedy, gdy osoba zmarła nie została skremowana. Poza zezwoleniem od starosty przy każdorazowym przewiezieniu zwłok będziemy również potrzebować zaświadczenia ze strony konsula, które potwierdzi, że sprowadzenie zwłok jest możliwe i zgodne z prawem. Wykaz wszystkich niezbędnych do transportu zwłok dokumentów znajduje się w rozporządzeniu MZ z 27 grudnia 2007 r. i wymaga między innymi aktu zgonu lub jego odpowiednika.

Międzynarodowy transport zwłok do Polski to nie tylko trudny formalnie temat, ale przede wszystkim proces bardzo delikatny. Jeżeli nie czujemy się na siłach, aby zadbać o to samodzielnie, warto zdecydować się na profesjonalny polski transport zwłok. Dzięki temu odpowiednio wykwalifikowana osoba zadba za nas o niezbędne formalności, a także formę w jakiej ciało zmarłego zostanie sprowadzone do kraju. Warto również zwrócić uwagę, że wybierając profesjonalną usługę mamy pewność co do poszanowania szczątków ludzkich, a także wiemy, że będą one odpowiednio zabezpieczone podczas podróży.