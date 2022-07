Transport wymagających przedmiotów - dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy przeprowadzkowej?

Dlaczego warto opracować plan działania?

Aby przeprowadzka firmy przebiegła sprawnie i nie zakłócała funkcjonowania przedsiębiorstwa, warto dokładnie przemyśleć poszczególne etapy działania. Już na wstępie warto ocenić, czy mamy niezbędny czas oraz zaplecze techniczne do przewiezienia rzeczy. W przypadku dużych przedmiotów, urządzeń i maszyn najlepiej rozważyć profesjonalną pomoc. Zewnętrzna firma przeprowadzkowa zadba, aby każdy, nawet nieforemny przedmiot został odpowiednio zabezpieczony, przewieziony i wypakowany w nowym miejscu, co pozwala oszczędzić sporo czasu, ale również zmartwień. Do renomowanych firm przeprowadzkowych godnych zaufania należą m.in. https://przeprowadzki.pl/firmowe.html.

Podczas organizacji przeprowadzki warto też przemyśleć kilka istotnych kwestii:

Czy wszystkie urządzenia, meble, akcesoria i sprzęty powinny znaleźć się w nowym biurze? Przeprowadzka to doskonały moment na pozbycie się niepotrzebnych przedmiotów, a także zarchiwizowanie starych dokumentów. Jeśli nie jesteś pewien co do niektórych rzeczy lub maszyn, możesz zdecydować się na usługi magazynowe. Przechowywanie przedmiotów jest także świetnym rozwiązaniem, kiedy musisz opuścić już stare biuro, a nowe nie jest jeszcze w pełni gotowe.

Na kiedy zaplanować przewóz rzeczy, aby przebiegł możliwe płynnie i nie zakłócił standardowej działalności firmy. W zależności od swoich potrzeb i sytuacji możesz postawić na stopniowy lub szybki przewóz spakowanych przedmiotów.

W co spakujesz rzeczy, aby bezpiecznie przewieźć je do nowego miejsca? Pomyśl nad przygotowaniem oryginalnych kartonów po urządzeniach, pudeł w różnych rozmiarach, folii zabezpieczających, tub oraz piankowych zabezpieczeń. W przypadku korzystania z usług firm przeprowadzkowych kwestia ta leży po stronie zleceniobiorcy, co znacznie odciąża pracowników podczas przeprowadzki.

Czym przewieziesz przedmioty, a także czy wystarczy jeden kurs busem towarowym lub samochodem ciężarowym, czy potrzebne będzie kilka przejazdów?

Jak zabezpieczyć rzeczy przed wstrząsami podczas transportu?

Przewóz rzeczy związany jest z niewielkimi wstrząsami, które mogą spowodować uszkodzenie wyjątkowo delikatnych przedmiotów. Warto więc odpowiednio wcześnie pomyśleć o ich zabezpieczeniu. Sprzęty komputerowe, maszyny produkcyjne, rzutniki czy maszyny ksero to urządzenia elektryczne, które najlepiej zabezpieczyć za pomocą oryginalnych opakowań. Jeśli jednak nie zostały one zmagazynowane, warto wykorzystać folię bąbelkową, styropian oraz solidne kartony. Dodatkowo na każdym opakowaniu warto umieścić informację, że znajdują się w nim rzeczy wymagające ostrożnego przenoszenia i przewożenia.

Specjalnej troski wymagają także wyjątkowo delikatne meble – zwłaszcza szklane stoły, witryny, lustra oraz inne przedmioty narażone na stłuczenie lub obicie. W zabezpieczaniu tego typu wyposażenia idealnie sprawdza się wspomniana już folia bąbelkowa, a także stretch, który pozwala dokładnie owinąć każdy element. Co więcej, jeśli to możliwe, duże meble i elementy wyposażenia warto rozkręcić na mniejsze części, co ułatwi ich przenoszenie i zabezpieczenie. Pamiętaj jednak, aby nie zgubić śrub, kołków i podkładek, które będą niezbędne podczas ponownego ustawiania sprzętu w nowym miejscu.

Osobną kwestią podczas przenoszenia biura jest zadbanie o firmowe dokumenty, które często zawierają dane i informacje, które nie mogą trafić w niepowołane ręce. Powinny być one spakowane oddzielnie oraz powierzone zaufanej osobie, która zadba, aby zostały przewiezione z największą starannością. Można do tego celu wykorzystać specjalne plombowane koperty, które ograniczają dostęp osób trzecich. Pozostałe papiery należy skatalogować i umieścić w pudłach, teczkach i segregatorach. Ich odpowiednie opisanie i przygotowanie pozwoli uniknąć zagubienia oraz znacznie ułatwi wypakowywanie i zachowanie porządku w nowym miejscu.