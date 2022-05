Transport współdzielony jako remedium na wysokie ceny paliw?

Tym bardziej nie wiemy, jak będzie wyglądał rynek paliwowy po zniesieniu rządowej tarczy antyinflacyjnej, która na ten moment ma obowiązywać do końca lipca. Czy Polacy zaczną zmieniać swoje przyzwyczajenia w zakresie podróży i transportu, ograniczać je do niezbędnego minimum? A może już teraz rozpoczęło się szukanie tańszych wariantów?

Utrzymujące się wysokie ceny paliw na stacjach benzynowych oraz zbliżający się sezon wakacyjny, już teraz mocno wpłynęły na ogólny obraz kierowców i pasażerów na naszej platformie. Analizując bieżące dane dostrzegamy, że Polacy coraz śmielej wykorzystują wspólne przejazdy jako transportową alternatywę, ale też formę oszczędności, możliwości podreparowania domowego budżetu.

Najmocniej widać to w zakresie przyrostu nowych użytkowników BlaBlaCar. Obecnie, patrząc na pobrania aplikacji i rejestracje, możemy pochwalić się 40 proc. wzrostem w skali rok do roku. Rejestrujący się kierowcy, ale też pasażerowie poszukujący wspólnego przejazdu, potrafią założyć nawet 9 tys. kont tygodniowo. Są to wartości, których od początku pandemii nie widzieliśmy nawet w okresach wakacyjnych, a to właśnie miesiące letnie generują największy przyrost użytkowników.

Wykres 1: Liczba publikowanych siedzeń BlaBlaCar w Polsce, a średnia cena paliwa 95 (źródło: dane BlaBlaCar oraz autocentrum.pl)

Co warte podkreślenia, a szczególnie istotne w kontekście wysokich cen paliw, duża część kierowców decyduje się na ponowne udostępnienie swojego samochodu podróżującym. Dla nich jest to odczuwalne obniżenie kosztów, szczególnie jeśli w grę wchodzą regularnie pokonywane długie trasy. W kwietniu było to aż 330 tys. opublikowanych „siedzeń”. Prawie 80 proc. więcej niż w roku 2021, w analogicznym okresie.

Nie znaczy to, że sami pasażerowie przestali szukać oszczędności – choć tu warto zaznaczyć, że dla nich wybór przejazdu współdzielonego nie zawsze jest podyktowany sytuacją na rynku paliw. Korzystający z przejazdów współdzielonych w roli pasażera czasami nie dysponują własnym środkiem transportu lub po prostu chcą jechać taniej i szybciej, niż przykładowo pociągiem.

Sytuacja w Polsce, a w zasadzie zachodząca korelacja między rosnącą ceną paliw, a liczbą publikowanych siedzeń, wpisuje się w globalne trendy – cena paliw rośnie niezależnie od kraju. Pomaga to w odbudowaniu ruchu po okresie pandemii, choć na zachodzie Europy proces ten zaczął się nieco później niż w Polsce. Patrząc na dane dla Europy Zachodniej, liczba publikowanych siedzeń wzrosła o 80 proc., w ciągu 6 miesięcy.

Wykres 2: Tygodniowa liczba publikowanych siedzeń na platformie BlaBlaCar w Europie Zachodniej (źródło: dane BlaBlaCar)

Oczywiście aspekt finansowy to jedno – przejazdy współdzielone to także realna korzyść dla środowiska, w postaci znaczącej redukcji emisji CO2. Użytkownicy BlaBlaCar przyczyniają się do zmniejszenia emisji tego gazu cieplarnianego o 1,6 mln ton rocznie. To ekwiwalent całkowitej produkcji dwutlenku węgla przez transport drogowy Paryża w analogicznym okresie.

Olgierd Szyłejko, Country Manager BlaBlaCar Polska