Trądzik na czole - jak sobie z nim radzić?

Od czego pojawiają się pryszcze na czole?

Przyczyny powstawania krost lub ropnych wyprysków na czole mogą być bardzo zróżnicowane. Najczęściej jednak są one wynikiem zbyt mało zbilansowanej diety obfitującej m.in. w cukier, sól, tłuszcze zwierzęce czy substancje konserwujące. Układ trawienny nie radzi sobie z pozbywaniem się toksyn z organizmu, czego konsekwencją mogą być pryszcze występujące na całej twarzy, w tym na czole.

Pryszcze na czole to często skutek nieprawidłowego demakijażu twarzy lub jego całkowitego pominięcia. Mieszanka podkładu, korektora, pudru w połączeniu z nadmiarem sebum oraz zanieczyszczeniami z powietrza to prosty przepis na krosty w okolicach czoła. Wypryski często pojawiają się również na linii włosów, co jest efektem niedokładnego zmywania szamponu.

Trądzik na czole a zmiany hormonalne i stres

Jednym z głównych powodów, dla których trądzik grudkowy staje się uporczywym problemem są zmiany hormonalne. Krosty na czole to dość częsty objaw trądziku młodzieńczego, który pojawia się w okresie dojrzewania.

Dochodzi wtedy do nadmiernej aktywności gruczołów łojowych, a co za tym idzie, większej ilości sebum na powierzchni twarzy. W wyniku tego zjawiska dochodzi do powstawania zaskórników, które mogą przerodzić się w pryszcze - nie tylko na czole, ale również na pozostałych obszarach twarzy.

Problem często pojawia się również u dorosłych. Trądzik na czole nierzadko dotyka kobiety w czasie menstruacji, jak również ciąży lub przyjmowania środków antykoncepcyjnych. Nie pomaga również przewlekły stres oraz zmęczenie organizmu, który przez to nie posiada odpowiednich zdolności regeneracyjnych.

Jak pozbyć się pryszczy na czole?

Trądzik na czole bardzo często pozbawia pewności siebie i sprawia, że wiele kobiet nie potrafi wyobrazić sobie wyjścia z domu bez przykrycia niedoskonałości makijażem. Jeśli problem zaczyna mocno utrudniać nam życie, warto skorzystać z porady dermatologa. Pomoże on w ustaleniu genezy naszych dolegliwości skórnych oraz wdroży odpowiednie leczenie.

Walka z pryszczami na czole powinna być jednak maksymalnie kompleksowa, dlatego warto zwrócić uwagę na naszą codzienną rutynę pielęgnacyjną. Jej podstawą jest dwuetapowe oczyszczanie skóry za pomocą płynu micelarnego oraz żelu do twarzy o właściwościach antybakteryjnych. Aby uporać się z krostami i grudkami, należy pamiętać o delikatnym osuszeniu twarzy ręcznikiem papierowym lub bawełnianym pod warunkiem, że często go wymieniamy.

Zmiany powinny zajść również w naszym jadłospisie. Miejsce przetworzonego jedzenia, słodyczy i fast-foodów powinny zająć m.in. świeże warzywa, owoce, pełnoziarniste pieczywo, a także tłuszcze roślinne wspierające odbudowę warstwy wodno-lipidowej naskórka.