Top 10 najlepszych hoteli w Egipcie

Fot. r.pl

Najlepsze Hotele w Egipcie - Sharm el Sheikh

Masz ochotę na luksusowy wypoczynek w pełnym słońcu i wylegiwanie się na plaży tuż przy hotelu? Jedź na wakacje do Sharm el Sheikh. Sprawdź, które hotele w tej części Egiptu zasługują na Twoją uwagę. W takich warunkach zapomnisz o codzienności!

Coral Sea Sensatori (Sharm el Sheikh) - luksusowy hotel w Egipcie

Ten położony nad malowniczą zatoką Ras Nosrani hotel w Egipcie jest znakomitą propozycją na luksusowe wakacje. Zapewnia bogate zaplecze gastronomiczne, ciekawy program animacyjny i eleganckie pokoje. Dodatkowym atutem jest rafa koralowa w niedalekiej odległości od hotelu. Bezpośrednio przy ośrodku znajdziesz piaszczysto-żwirową plażę z zejściem do wody z pomostu. Do dyspozycji gości jest również 6 restauracji, 7 barów, brodzik i basen dla dzieci oraz plac zabaw na plaży. Nie bez powodu Coral Sea Sensatori jest na liście najlepszych hoteli w Egipcie!

Rodzinny hotel w Egipcie - Royal Albatros Moderna (Sharm el Sheikh)

Ten pięciogwiazdkowy hotel w Egipcie to fantastyczny wybór dla rodzin z dziećmi. Znany jest przede wszystkim z:

wielu atrakcji sportowych i animacji,

zjeżdżalni oraz centrum sportów wodnych.

Obiekt zlokalizowany jest w centrum dzielnicy Nabq tuż przy piaszczystej plaży. Na terenie kompleksu znajdziesz 6 restauracji, 10 barów, 7 basenów i aquapark z 20 zjeżdżalniami.

Najlepszy hotel w Egipcie? Albatros Laguna Vista Resort (Sharm el Sheikh)!

Laguna Vista Resort to kolejny luksusowy obiekt należący do sieci Pickalbatros położony w Nabq przy prywatnej, piaszczystej plaży. Na terenie tego jednego z najlepszych hoteli w Egipcie porośniętym piękną egzotyczną roślinnością znajdziesz, oprócz głównego budynku, również bungalowy w stylu azjatyckim, 3 restauracje, 10 barów i 7 basenów.

Hurghada - luksusowe hotele w Egipcie

Jeśli marzą Ci się wakacje w Egipcie wschodnim wybierz się do Hurghady! Klimat tego miasta na pewno Cię zaskoczy. Wystarczy jeszcze ekskluzywny hotel i świetnie spędzony urlop gwarantowany! Mamy dla Ciebie 3 propozycje, które naprawdę robią wrażenie.

Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay (Hurghada) - jeden z najlepszych hoteli w Egipcie

Ten bardzo luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel w Egipcie położony jest nad malowniczą zatoką Makadi tuż przy szerokiej, piaszczystej prywatnej plaży. Do dyspozycji gości jest:

restauracja główna serwująca dania kuchni międzynarodowej,

restauracja a la carte Vista Mare podająca dania z owocami morza,

4 bary oraz orientalna kafejka Scheherazade.

Na terenie Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay znajduje się ponadto 5 basenów ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, salon kosmetyczny, centrum SPA i łaźnia parowa. Jako jeden z najlepszych hoteli w Egipcie spodoba się każdej osobie, która potrzebuje wypoczynku.

Steigenberger Ras Soma (Hurghada) - ten hotel w Egipcie zachwyca!

To elegancki, pięciogwiazdkowy kompleks hotelowy należący do znanej międzynarodowej sieci Steigenberger. Jest zlokalizowany na południe od Hurghady przy prywatnej, piaszczystej plaży. Na wczasowiczów czekają tu 2 baseny rozmiarów olimpijskich, brodzik dla dzieci, 4 restauracje i kilka barów.

Rozrywkowy hotel w Egipcie dla dorosłych - Steigenberger Pure Lifestyle (Hurghada)

Pięciogwiazdkowy Pure Lifestyle to kolejny obiekt luksusowej sieci Steigenberger - ten jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Hotel położony jest zaledwie 6 km od lotniska, przy prywatnej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza, pomostem i z nowoczesnym klubem, w którym raz w tygodniu organizowane są imprezy. Na gości czekają tu 4 restauracje oraz 3 bary, a także 10 basenów i centrum SPA. W takim luksusowym hotelu w Egipcie nie da się nie wypocząć!

4 najlepsze hotele w Egipcie - Marsa Alam

Marsa Alam to świetne miejsce na wakacje dla rodzi z dziećmi. Południowo-wschodnia część Egiptu słynie z przepięknych plaż, pięknej pogody oraz spokojnej atmosfery sprzyjającej odpoczynkowi. Sprawdź, które hotele z najlepsze w tym regionie.

Luksusowy hotel w Egipcie - Movenpick Resort El Quseir (Marsa Alam)

Pięciogwiazdkowy hotel w Egipcie należący do cenionej sieci Movenpick położony jest przy prywatnej, piaszczystej plaży z rafą koralową przy brzegu ok. 7 km od miasteczka El Quseir.

W hotelu znajduje się:

restauracja główna serwująca kuchnię międzynarodową,

3 restauracje a’la carte,

4 bary,

4 baseny (w tym dwa dla dzieci).

Obiekt składa się z parterowych bungalowów i dwupiętrowych budynków zaprojektowanych w tradycyjnym nubijskim stylu.

Jaz Steigenberger Coraya Beach (Marsa Alam) - jeden z hoteli z najładniejszą rafą w Egipcie

Ten pięciogwiazdkowy, przeznaczony wyłącznie dla dorosłych hotel w Egipcie ulokowany jest na wybrzeżu zatoki Coraya, niecałe 10 km od międzynarodowego lotniska w Marsa Alam, przy prywatnej piaszczystej plaży o długości ok. 800 m z dostępem do przepięknej rafy koralowej. Na terenie ośrodka znajdziesz 3 baseny, restaurację główną oraz trzy restauracje a la carte.

Najlepsze hotele w Egipcie - Jaz Maraya (Marsa Alam)

Pięciogwiazdkowy luksusowy kompleks hotelowy znany jest z ciekawej architektury i fenomenalnego położenia przy pięknej szerokiej plaży, u brzegu której występuje rafa koralowa. Na gości czekają tu 2 restauracje, 4 bary, 2 baseny i brodzik dla dzieci.

Three Corners Fayrouz Plaza (Marsa Alam) - przepiękny hotel w Egipcie

Fayrouz Plaza to otoczony pięknym ogrodem, komfortowy pięciogwiazdkowy hotel należący do sieci Three Corners. Obiekt jest zlokalizowany zaledwie 6 km od lotniska, przy prywatnej, piaszczystej plaży, o długości ok. 1000 m z dostępem do rafy koralowej. Na terenie jednego z najlepszych hoteli w Egipcie znajdziesz 5 restauracji, kilka barów, 2 baseny, brodzik dla dzieci, a także taras słoneczny.

Teraz nie pozostało już nic innego, tylko wybrać się na urlop do jednego z najlepszych hoteli w Egipcie! Wybierz biuro podróży Rai.