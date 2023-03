Tłumik motocyklowy - regulacje prawne, tuning i serwis. Kompendium wiedzy dla motocyklistów

Tłumik motocyklowy a polskie prawo

To, jak wyglądają, brzmią i działają motocykle, reguluje prawo. Producenci jednośladów, jeśli chcą uzyskać homologację drogową, muszą dostosować się do regulacji prawnych w danym kraju. W tym temacie nie ma wyjątków, dlatego również na tłumik motocyklowy nałożony jest szereg ograniczeń. Od budowy wydechu (nie może posiadać m.in. ostrych krawędzi, które umożliwiłyby zranienie) do jego głośności (aktualnie jest to 72 decybele) — tłumik motocyklowy musi dostosować się do lokalnych warunków. Co ciekawe, polscy ustawodawcy chcą podkręcić ograniczenia i od 2024 roku zmniejszyć dopuszczalną głośność wydechów motocyklowych do 68 decybeli. Co czeka kierowców, którzy nie dostosują się do aktualnego prawa? Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 2 z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym za poruszanie się pojazdem emitującym nadmierny hałas grozi mandat w wysokości nawet 300 złotych.

Jaki tłumik do motocykla wybrać? Zalety i wady produktów oryginalnych i akcesoryjnych

Nie oszukujmy się — w niektórych motocyklach seryjne wydechy nie należą oni do najładniejszych ani do tych, które dobrze brzmią. Dlatego tak wielu motocyklistów sięga po akcesoryjne produkty (np. uniwersalny tłumik motocyklowy w nowych kolorze lub chromie) w celu dostosowania maszyny do własnych preferencji. Warto jednak pamiętać, że nowy wydech może oznaczać nowe problemy — niedopasowane mocowanie, brak kompatybilności z kolektorem wydechowym czy zaburzenie osiągów (szczególnie w motocyklach z silnikiem dwusuwowym) potrafią skutecznie pokrzyżować plany. Nieodpowiedni tłumik motocyklowy może przynieść również poważniejsze konsekwencje, np. wypalenie gniazd zaworowych, które niosą za sobą wizję kosztownego remontu silnika.

Wybierając nowy tłumik motocyklowy, koniecznie weź pod uwagę powyższe ostrzeżenia. W dobrym sklepie motocyklowym znajdziesz doradców, którzy pomogą ci dopasować oryginalny lub akcesoryjny produkt (np. uniwersalny tłumik motocyklowy), który nie narazi twojej maszyny na awarie.

Tłumik motocyklowy — serwis okresowy i czyszczenie

Raz na 2-3 sezony lub po długim postoju motocykla warto zajrzeć do środka układu wydechowego. Tak jak inne elementy jednośladu, tak i tłumik motocyklowy ulega wyeksploatowaniu, które wpływa negatywnie na osiągi, spalanie i dźwięk silnika. Zanim rozbierzesz układ wydechowy, zadbaj o czystość stanowiska pracy i samego wydechu, szczególnie przy kolektorach wydechowych — nie chcesz przecież, żeby zanieczyszczenia dostały się do silnika. Uważaj również na wszystkie śrubki, uszczelki i inne drobne elementy, które mogą wpaść do jednostki napędowej podczas serwisu. Ich wyjęcie może okazać się nie lada wyzwaniem i wygenerować dodatkowe koszty. Przed serwisem warto zaopatrzyć się we wszystkie uszczelki i dedykowany środek do czyszczenia wydechów motocyklowych.

Pamiętaj, żeby przed czyszczeniem prawidłowo zabezpieczyć motocykl. Wylot spalin koniecznie zatkaj dedykowanym korkiem, szczególnie jeśli zamierzasz używać myjki ciśnieniowej. Po zdemontowaniu wydechu usuń stare uszczelki i wyczyść powierzchnię styku — będzie to dobra baza pod nowe uszczelnienia. Jeśli widzisz, że w kolektorach wydechowych nagromadził się nagar, możesz spróbować usunąć go mechanicznie (np. za pomocą małej szczotki drucianej) lub chemicznie (korzystaj tylko z dedykowanej chemii motocyklowej). Po zamontowaniu wydechu nie zapomnij podłączyć osprzętu — zapominając np. o sondzie lambda, możesz zaburzyć pracę silnika lub nawet doprowadzić do poważnych uszkodzeń jednostki napędowej.

