Terrarium ze szkła czy z pleksy przezroczystej? Jakie wybrać?

Terrarium szklane - czym się charakteryzuje?

W terrarystyce oraz akwarystyce wciąż największą popularnością cieszy się szkło. Pojemnik z tego surowca bez problemu zakupisz niemal w każdym sklepie zoologicznym. Szklane terraria są bardzo estetyczne. Dzięki przezroczystym ściankom można też do woli podziwiać bytujące wewnątrz zwierzę. Należy jednak mieć na uwadze, że szkło jest dość ciężkie. Widać to tym bardziej w porównaniu do tworzywa sztucznego, takiego jak szkło akrylowe. Jeśli więc chcesz ustawić szklane terrarium na czymś innym, sprawdź, czy rzecz ta wytrzyma takie obciążenie. Upadek pojemnika z wysokości może bowiem spowodować wiele szkód, w tym stłuczenie szkła i powstanie kaleczących odłamków.

Szkło akrylowe w terrariach i akwariach - czy to dobra opcja?

Do wykonania terrariów stosuje się obecnie nie tylko szkło. Innym używanych tworzywem jest np. pleksa przezroczysta. Taki plastikowy pojemnik pod kątem wizualnym przypomina szklany. Również ma przezroczyste ścianki. Szkło akrylowe będzie jednak o wiele lżejsze, a co więcej nie potłucze się. Pleksa z czasem może jednak stracić na estetyce, gdy ulegnie zarysowaniu. Z tego powodu terraria z tworzywa sztucznego są zazwyczaj tańsze niż ich szklane odpowiedniki. Nadają się więc idealnie na początek przygody z terrarystyką. Pleksa przezroczysta jest też na tyle łatwo dostępnym i prostym w obróbce materiałem, że niektóre osoby decydują się wykonać lokum dla zwierzęcia samodzielnie.

Szkło czy pleksa przezroczysta? A może coś jeszcze innego?

Opcji na zakup lub samodzielne wykonanie terrarium jest wiele. Zarówno szkło, jak i pleksa przezroczysta mają cechy, które sprawią, że nie będzie to opcja dla każdego. Na szczęście współcześnie dostępność gotowych modeli, jak i materiałów do majsterkowania takich jak szkło akrylowe jest duża i każdy może wybrać to, co odpowiada mu najlepiej. Niektórzy decydują się na jeszcze inne rozwiązanie i inwestują w terraria drewniane. Wykonuje się je z płyty meblowej. Takie lokum jest bardzo estetyczne i dość dobrze trzyma ciepło. Z drugiej strony zwykle posiada tylko jedną szybę. Nie daje więc takiej kontroli nad tym, co dzieje się w środku, jak pojemnik, którego jedynym budulcem jest szkło akrylowe lub zwykłe.