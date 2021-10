Terminal przeładunkowy. Co musi wiedzieć przedsiębiorca korzystający z takiego rozwiązania?

Terminal przeładunkowy to miejsce, w którym dochodzi do zmiany środka transportu na inny, i co się z tym wiąże - przeładunku transportowanych towarów. W praktyce terminale zajmują ogromną powierzchnię, wyposażone są w szereg rozwiązań umożliwiających przeładunek, jak chociażby urządzenia przeładunkowe, czy bocznice kolejowe. Dodatkowo, najnowocześniejsze w tym zakresie obiekty oferują dostęp do usług fakultatywnych, z których skorzystanie zdecydowanie usprawnia i przyspiesza procesy logistyczne. Terminale przeładunkowe stanowią niezwykle ważne ogniowo systemu dostaw. To w dużej mierze od nich zależy szybkość, z jaka realizowane są przewozy. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca, korzystający z takiego rozwiązania?