Telepolis.pl ponownie zmienia właściciela, kilkukrotnie przebijając kwotę pierwszego przejęcia

Serwis Telepolis.pl powstał w 2004 roku, a od 2014 należy do Grupy Comperia.pl SA, która przejęła go za 2,55 mln zł. Od tego czasu Telepolis.pl bardzo dynamicznie się rozwijał, stając się liderem serwisów technologicznych w Polsce. Według najnowszych danych Mediapanelu odwiedza go miesięcznie ponad 5 mln użytkowników.

O możliwości sprzedaży Telepolis.pl dotychczasowy właściciel informował pod koniec ubiegłego roku. W wyniku prowadzonych rozmów nabywcą została spółka Online Venture należąca do Sebastiana Felknera. W ten sposób Telepolis.pl stanie się trzecim, po Meczyki.pl i PPE.pl serwisem zarządzanym przez tę spółkę.

Telepolis.pl postrzegamy jako idealne wzmocnienie naszego portfolio, w którym znajduje się już topowy portal gamingowy PPE.pl. Ta akwizycja sprawia, że stajemy się czołowym polskim wydawcą w kategorii tech – mówi Sebastian Felkner. – Wierzymy, że osiągniemy efekt synergii, dzięki któremu jako grupa rozwiniemy się na wielu płaszczyznach i będziemy w stanie wyjść z jeszcze ciekawszą ofertą zarówno do czytelników, jak i partnerów biznesowych.

Zawarta 22 lutego umowa warunkowa przewiduje sprzedaż Telepolis.pl za kwotę 9,6 mln zł, pod warunkiem podjęcia uchwały o zbyciu serwisu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Comperia.pl SA, co powinno nastąpić 29 lutego.