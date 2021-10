Technologia NetApp Snapshot w macierzach All Flash FAS – skutecznie zabezpiecza dane przed zaszyfrowaniem

Dane są obecnie jednym z najważniejszych zasobów, z jakich na bieżąco korzystają firmy w niemal każdej branży. Istnieje jednak wiele sytuacji, które mogą wpłynąć na ich spójność oraz dostępność – są to na przykład ataki hakerskie, awarie sprzętu czy różnego rodzaju zdarzenia losowe. W rezultacie wytwarza się potrzeba przygotowania solidnego systemu zabezpieczeń, który pozwoli zachować stały i ciągły dostęp do aktualnych lub historycznych danych. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi firma K3System, dobierająca najskuteczniejsze rozwiązania w obrębie organizacji oraz poza jej granicami.

Technologia NetApp Snapshot w macierzach All Flash FAS pozwala zabezpieczyć dane przed zaszyfrowaniem lub usunięciem w przypadku ataków wykorzystujących złośliwe oprogramowanie. Co więcej, zastosowane rozwiązania umożliwiają zachowanie wysokiej sprawności całego systemu oraz zapisywanie kopii w trakcie działania aplikacji.

Macierz NetApp AFF jest w stanie odtworzyć pliki nawet w sytuacjach, w których standardowe kopie zapasowe byłyby niewystarczające. Zabezpieczenie kluczowych dla działania firmy danych pozwoli zapobiec wstrzymaniu niezbędnych do działania firmy systemów produkcyjnych, które mogłyby być narażone na przestoje wskutek zaszyfrowania potrzebnych informacji.

Snapshot to technologia wytwarzająca migawki systemu plików, czyli zapis zmian pomiędzy aktualną zawartością a informacjami z poprzedniej kopii. Niski współczynnik obciążenia macierzy, którym cechują się kopie migawkowe, to zasługa między innymi wykorzystania systemu plików WAFL® (Write Anywhere File Layout), który jest częścią Data ONTAP®. Wszystkie zapisane kopie plików dostępne są tylko dla uprawnionych osób – przekazanie uprawnień wyłącznie administratorom z wydzielonej sieci znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłek, które doprowadziłyby do usunięcia danych. Dodatkowo ścisła kontrola dostępu wspierana przez macierze NetApp AFF ogranicza ryzyko skasowania lub zaszyfrowania kopii przez osoby z zewnątrz organizacji.

Oto najważniejsze zalety takiego rozwiązania:

zapis plików w systemie blokowym, obsługa deduplikacji, kompakcji i kompresji – efektem jest spora oszczędność miejsca przy zachowaniu pełnej funkcjonalności,

pełne zabezpieczenie dzięki systemom RAID TEC i RAID DP, dzięki czemu dane będą dostępne nawet w przypadku awarii do trzech dysków,

możliwość wykorzystania macierzy również w innych celach: na przykład jako przestrzeń dla maszyn wirtualnych bądź do obsługi aplikacji o wysokim zapotrzebowaniu na zasoby,

niski koszt przygotowania stabilnego, niezawodnego mechanizmu kopii zapasowych.

Coraz istotniejsza rola danych w biznesie sprawia, że przedstawiciele branży IT coraz częściej sięgają po rozwiązania skupiające się na zwiększeniu bezpieczeństwa i zapewnieniu stałego dostępu do informacji. Technologię NetApp Snapshot w macierzach All Flash FAS postanowił wprowadzić także jeden z największych banków hipotecznych w Polsce. Analiza potrzeb oraz kluczowych procesów to pierwszy krok niezbędny do wdrożenia tego rozwiązania. Znając oczekiwania klienta, spółka K3System zaproponowała system składający się z macierzy NetApp AFF-A220 oraz dwóch switchy SAN. Więcej o tej realizacji można dowiedzieć się na stronie https://k3system.com.pl/wdrozenia/pekao-bank-hipoteczny-sa/.