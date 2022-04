Techniki sprzedaży na Amazonie, czyli jak uczynić produkt na Amazonie BESTSELLEREM

Odkryj przyczynę niskiej sprzedaży produktu na Amazonie

Zanim przejdziesz do realizacji jakichkolwiek działań zmierzających do podniesienia Twojej sprzedaży na Amazonie – przygotuj dokładny plan, który będziesz realizować. Pierwszym krokiem w tworzeniu takiego planu jest analiza przyczyn niskiej sprzedaży. Tutaj koniecznym rozwiązaniem jest audyt produktu na Amazonie. Audyt, który powinien obejmować takie elementy jak m.in.:

Analizę danych historycznych ASIN’u (jego historyczny performance zarówno organiczny, jak i płatny) Sprawdzenie jakości elementów listingu (czyli całego contentu, który został zamieszczony w listingu) Analizę istniejącego trafficu i konwersji listingu (aktualny performance listingu) Wnioski i rekomendacje (lista konkretnych działań, jakie należy podjąć celem podniesienia wydajności listingu)

Audyt produktu to pierwszy krok do BESTSELLERA

Prześledzenie każdego elementu listingu, a następnie ukazanie kroków, które należy podjąć do jego optymalizacji to pierwsza rzecz, którą powinien zrobić sprzedawca mający na celu zwiększenie sprzedaży produktu. Po wykonaniu audytu należy następnie ułożyć przejrzysty harmonogram działania i rozpocząć jego realizację.

Przyczyn niskiej sprzedaży na Amazonie może być naprawdę wiele. Do naszej firmy najczęściej zgłaszają się sprzedawcy, których sprzedaż była niska przez jedną lub kilka z poniższych przyczyn:

Niska jakość listingu (m.in. brak optymalizacji atrybutów: tytuł, bullet points, description, search terms)

Nieprawidłowo prowadzone kampanie reklamowe Amazon Ads PPC

Brak strategii pozycjonowania wewnątrz Amazona w oparciu o Sales Rank

Brak śledzenia działań konkurencji

Brak strategii sprzedaży produktu w perspektywie kilkumiesięcznej lub dłuższej

Nie ma sytuacji bez wyjścia, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i po wykonaniu audytu produktu na Amazonie, układamy konkretny plan działania ukierunkowany na odblokowanie potencjału sprzedażowego produktu – a tym samym – na podniesienie Sales Rank i sprzedaży danego ASIN-a.

Stwórz plan działania podnoszący sprzedaż na Amazonie

W zależności od tego, co ukaże audyt produktu, rozpisz kolejno działania, jakie należy podjąć rozkładając je w okresie np. 2-3 miesięcy. Weź pod uwagę, że część działań (np. pozycjonowanie produktu, podnoszenie Sales Rank czy optymalizacja kampanii PPC) to dłuższy proces i na ich efekty będzie trzeba poczekać czasem dłużej niż miesiąc. Z tego powodu ogromne znaczenie ma poprawnie ułożony i przemyślany plan pracy.

Rada: W planie pracy najważniejsze jest ujęcie wszystkich elementów, które mają wpływ na niską sprzedaż na Amazonie. Częstym błędem wśród sprzedawców jest np. niewłaściwe podejście do tematu search terms. Wydawałoby się, że to element poboczny, a jednak jego siła w pozycjonowaniu produktu jest ogromna. Elementy listingu to naczynia połączone, a same search terms umożliwiają np. wypozycjonowanie produktu na frazy kluczowe nieujęte w tytule, opisie czy bullet pointsach.

Plan działania podnoszący sprzedaż na Amazonie to nie tylko pozycjonowanie i rozbudowa portfolio fraz kluczowych, lecz także zoptymalizowane kampanie reklamowe, osiągnięcie wysokiej jakości listingu, analiza rynku i konkurencji czy pozyskiwanie trafficu z innych kanałów (np. Google). Możliwości działań sprzedażowo-reklamowych jest naprawdę cały ogrom. Ich skuteczność jednak jest uzależniona od poprawnej analizy obecnego statusu produktu na Amazonie, a następnie prawidłowego ułożenia planu działania.

Monitoruj wyniki podjętych działań

Żadna strategia podnoszenia sprzedaży nie osiągnie 100% skuteczności bez monitorowania efektów. Po podjęciu jakiegokolwiek działania np. zmianie fraz kluczowych w kampanii reklamowej, obserwuj w stałych okresach czasu zmiany, jakie Twoje działanie przyniosło. Może się bowiem okazać, że niektóre frazy w kampanii były nietrafione i przynoszą stratę. W takiej sytuacji lepiej pozostawić tylko te frazy kluczowe, które konwertują. Takie monitorowanie można przeprowadzać co 1-2 tygodnie, można też częściej, wszystko zależy od skali podjętych działań reklamowo-sprzedażowych.

W naszej codziennej pracy związanej z obsługą sprzedaży i konta klienta zajmujemy się wszystkimi powyższymi elementami, dbamy o zdrowie konta sprzedażowego i na bieżąco monitorujemy wyniki. Nasza praca na koncie sprzedażowym klienta oparta jest o konkretny plan pracy, który sukcesywnie wdrażamy.

Obsługa sprzedaży i konta klienta obejmuje m.in.:

Kontakt z kupującym oraz zespołem Amazon

Zarządzanie kontem (np. monitorowanie zdrowia konta, ochrona konta)

Obsługa konta FBA/FBM (np. dodawanie produktów do inventory klienta - FBM, przygotowywanie zestawień towarów przyjętych przez magazyny Amazona - FBA)

Kampanie marketingowe (np. prowadzenie kampanii Amazon Ads PPC)

Audyty i usługi poaudytowe (np. plan pozycjonowania, optymalizacja listingu, analiza konkurencji)

Zajmujemy się kompleksową obsługą sprzedaży i konta klienta na Amazonie, przeprowadzamy audyty produktów, a następnie wdrażamy usługi poaudytowe. Wszystko po to, by sprzedaż produktu nieustannie rosła!

Klientów, którzy chcą przekonać się o jakości naszych usług i potencjale sprzedaży produktów zapraszamy do kontaktu z naszym biurem za pośrednictwem strony https://smartbuyers.pl/kontakt/