Te programy pozwolą wystawić faktury w 10 sek.!

Program do faktur Faktura Small Business – prosty program dla firm

Przedsiębiorstwa, które wystawiają kilka faktur w miesiącu nie potrzebują skomplikowanych i rozbudowanych oprogramowań. Proste i funkcjonalne zarazem narzędzie do wystawiania dokumentów będzie więc wystarczające. Faktura Small Business to program od Mega-Tech, który jest bardzo intuicyjny. Nie ma w nim skomplikowanych funkcji, które będą nie zrozumiałe dla użytkownika. Można w nim wygenerować faktury, proformy, korekty (https://www.mega-tech.com.pl/faktura-korekta/), paragony fiskalne i inne przydatne dokumenty w kilka chwil. W jaki sposób jest to możliwe? Producent przygotował szereg opcji, które skracają czas potrzebny na przygotowanie faktur i obsługę kontrahentów do minimum. Jedną z nich jest chociażby opcja pobierania danych kontrahentów z CEIDG po wpisaniu numeru NIP firmy. Kolejną jest możliwość wystawienia faktur w obcych walutach. Aktualny kurs walut pobierany jest automatycznie z bazy NBP. Program oferuje również możliwość stworzenia kartotek klientów, towarów, personalizację wyglądu faktur, seryjne wydruki czy wysyłanie faktur cyklicznych do kontrahentów e-mailem. Szukając prostego programu do faktur warto przetestować program Faktura Small Business, tym bardziej że możliwość taka jest dostępna zupełnie za darmo. Wystarczy wejść na stronę producenta i pobrać program na swój komputer.

Magazyn z programem do faktur – opcja dla rozbudowanych przedsiębiorstw

Średniej wielkości przedsiębiorstwa, które szybko się rozwijają i posiadają zaplecze magazynowe potrzebują bardzie zaawansowanego narzędzia do pracy. Mega-Tech również przygotował się na taką ewentualność i oferuje program do faktur z magazynem Faktura Small Business Handel. To program do generowanie faktur wyposażony dodatkowo w moduł Magazyn i Kasa. Dodatkowe funkcje pozwalają wystawiać podstawowe dokumenty kasowe i magazynowe. Użytkownik może skonfigurować program ze sklepem internetowym, generować pliki JPK, przygotować dla kontrahentów oferty czy cenniki. Oprogramowanie dostarcza różne analizy i raporty, które firma może wykorzystać do oceny czy dane przedsięwzięcie jest rentowne, czy warto kontynuować współpracę z danym kontrahentem. Program pozwala kontrolować na bieżąco stany magazynowe, przeprowadzać inwentaryzację i tworzyć komplety towarów na fakturze. Możliwa jest także praca na wielu stanowiskach co znacząco wyróżnia program. Takie rozwiązanie pozwala wystawiać faktury i zapisywać informacje na wspólnej bazie danych, co zapobiega duplikacji treści. Oferowana jest także usługa eArchiwum, czyli zdalnej kopii bezpieczeństwa ochraniającej dane przez utratą np. w przypadku awarii stanowiska pracy.

Fakturowanie zarówno w małej firmie czy też większej, wymaga pracy na funkcjonalnym programie. Oprogramowania przygotowane przez Mega-Tech spełniają oczekiwania użytkowników. Są dostępne do testowania na stronie producenta, można więc je sprawdzić w swojej firmie za darmo.