Tabliczki informacyjne producent Signage - co warto wiedzieć?

Tabliczki informacyjne – co warto o nich wiedzieć?

W miejscach publicznych tabliczki informacyjne są niezbędne. To właśnie one umożliwiają odbiorcom właściwe odbieranie różnego rodzaju komunikatów. Przykładem jest przestrzeń biurowa, w której możemy spotkać wiele różnych nośników informacji.

Wewnątrz budynków znajdziemy m.in.: tablice ostrzegawcze czy tablice informacyjne. Natomiast na zewnątrz, oprócz tego typu tablic, spotkamy oczywiście znaki drogowe. Bez nich bezpieczne poruszanie się po drodze nie byłoby po prostu możliwe.

Tablice informacyjne – gdzie można je zakupić?

Tabliczki informacyjne producent Signage – to właśnie tam możemy zakupić różnego rodzaju systemy informacji wizualnej. Ten producent tablic informacyjnych oferuje m.in. tablice wykonane z precyzyjnie oszlifowanego hartowanego szkła, a także uchwytów o wyjątkowej konstrukcji, wykonanych z aluminium anodowanego.

Co więcej, w ofercie znajdziemy także nośniki informacji przeznaczone zarówno do montażu w pionie, jak i poziomie. Tabliczki wyposażone są w odpinane zakończenia w kolorze czarnym bądź szarym, co zapewnia łatwą i szybką aktualizację informacji. Co ważne, informacje znajdujące się w tabliczkach są zabezpieczone za pomocą folii antyrefleksyjnej.

Czy postawienie tablic informacyjnych wymaga zgłoszenia?

Nie da się ukryć, że za pomocą tabliczek informacyjnych można w dokonały sposób poinformować osoby korzystające z danej przestrzeni o ważnych komunikatach, które z pewnością ułatwią poruszanie się po określonym miejscu i pozwolą dotrzeć do kluczowych punktów.

Jednak czy, aby móc postawić tablice potrzebne jest specjalne zezwolenie? Jak się okazuje, procedura poprzedzająca zamontowanie znaków reklamujących czy też tablic zależy przede wszystkim od tego, czy ich zastosowanie będzie traktowane jako obiekty małej architektury oraz, czy pełnić będą nie tylko rolę reklamową.

W sytuacji, gdy tablicę można uznać za obiekt małej architektury i w dodatku będzie ona usytuowana w miejscu publicznym, wówczas dokonanie zgłoszenia jest koniecznością. Jeśli natomiast byłaby uznana za obiekt małej architektury, lecz nie znajdowałaby się w publicznej przestrzeni, to na jej zamontowanie nie jest potrzebne zgłoszenie ani pozwolenie na budowę.

Tabliczki i znaki informacyjne – gdzie należy je umieszczać?

Tablice informacyjne należy umieszczać w dobrze widocznych miejscach. Przekaz musi być bowiem właściwie zrozumiany przez odbiorcę. Oznacza to zatem, że w niektórych przestrzeniach należy zadbać o dodatkowe podświetlenie tablic i znaków informacyjnych.

Przykładem są znaki bezpieczeństwa, które muszą być widoczne zaraz po wejściu do strefy, w której występuje potencjalne zagrożenie. Co więcej, należy je także często oczyszczać, aby osiadający pył i kurz nie przesłonił przekazywanego komunikatu. Trzeba również dodać, że aby odbiorcy zwrócili na daną tabliczkę uwagę, najlepiej umieścić ją na wysokości wzroku.

Tak samo istotne jest, aby nie mocować zbyt dużej ilości znaków w jednym miejscu. W innym wypadku mogłoby to skutkować dezinformacją, która utrudnia odczytanie komunikatu.

Z czego zrobione są tabliczki informacyjne?

Tablice informacyjne wykonywane są z różnego rodzaju materiałów. W przypadku znaków umieszczanych na zewnątrz powinny być to solidne tworzywa, które zapewnią odpowiednią odporność na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych.

Natomiast w przypadku tablic montowanych wewnątrz budynków najchętniej wybierane są profile z hartowanego szkła, które nadają przestrzeni profesjonalizmu oraz niezwykłej elegancji. Należy również dodać, że są one równie wytrzymałe, jak ich zewnętrzne odpowiedniki.

Szklany nośnik prezentuje się bardzo gustownie i w ciekawy sposób przedstawia daną informację. Do tego typu produktów należą wyroby firmy Signage, która oferuje nowoczesne i wysokiej jakości systemy informacji wizualnej. Solidnie wykonane tabliczki z pewnością podniosą prestiż danego biura czy innej firmy.

Co więcej, staranne zaprojektowanie tego typu nośnika to nie tylko dobry sposób na widoczną dla odwiedzających informację, ale również skuteczną formę reklamy. Przykładem są oznaczenia montowane na elewacji budynków biur – są one informacją o lokalizacji firmy oraz pełnią funkcje promocyjne. Designerski wygląd tabliczek z pewnością zachęci interesantów do wizyty.

Jak widać, tablice informacyjne pełnią niezwykle ważną rolę w przestrzeni publicznej. Bez nich trudno byłoby dostać się do kluczowych miejsc. Poszukując zatem tego typu nośników, warto zadbać, aby były one solidnej jakości. Natomiast podczas montażu należy oczywiście zadbać o umieszczenie ich w widocznych miejscach.

Foto i treść: materiał partnera