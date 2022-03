Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki - nowa odsłona Red Hat OpenShift 4.10

Według prognoz organizacji Gartner przychody wygenerowane przez oprogramowanie dedykowane sztucznej inteligencji w 2022 r. mogą wynieść łącznie 62,5 mld USD, co stanowi wzrost o 21,3% w stosunku do 2021 r. Integrowanie przez firmy możliwości AI i systemów uczenia maszynowego (ML) z aplikacjami chmurowymi, aby móc zaoferować klientom dokładniejsze analizy i większą wartość wymaga szczególnie sprawnej, elastycznej i skalowalnej platformy. Musi ona umożliwiać szybsze budowanie i stosowanie modeli ML oraz inteligentnych aplikacji w procesie produkcyjnym. Rozwiązanie Red Hat OpenShift zostało opracowane, aby umożliwić takie działania, a nowo wprowadzone funkcjonalności ułatwią organizacjom dodawanie zadań AI do wiodącej wśród narzędzi dla firm platformy Kubernetes.

Łatwiej skorzystać z innowacji oferowanych przez AI

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa, jednak wdrożenie infrastruktury AI może być skomplikowane i wymagać dużych nakładów czasu i zasobów. Aby możliwe było przyśpieszenie tego procesu, rozwiązanie Red Hat OpenShift zyskało certyfikat i wsparcie programów NVIDIA AI Enterprise 2.0 stanowiących kompleksowy pakiet narzędzi chmurowych dedykowanych do zadań AI i analizy danych, który działa na powszechnie stosowanym narzędziu NVIDIA-Certified Systems. Ta zintegrowana platforma oferuje flagowe oprogramowanie AI NVIDIA, pakiet NVIDIA AI Enterprise, zoptymalizowany do funkcjonalności Red Hat OpenShift. Korzystając z NVIDIA AI Enterprise przy zastosowaniu Red Hat OpenShift, analitycy danych i deweloperzy mogą szybciej trenować swoje modele, integrować je z aplikacjami i stosować na dużą skalę.

Obecnie klienci mają możliwość korzystania z Red Hat OpenShift z NVIDIA-Certified Systems przy zastosowaniu oprogramowania NVIDIA AI Enterprise oraz obsługiwanych poprzednio systemów NVIDIA DGX A100 , stanowiących uniwersalne wysokowydajne rozwiązanie do obsługi zadań AI. Dzięki temu organizacje są w stanie skonsolidować i przyspieszyć cały cykl operacji ML obejmujący inżynierię i analizę danych, trenowanie i rozwój oprogramowania oraz działania wnioskowania, korzystając z ujednoliconej i łatwiejszej do wprowadzenia infrastruktury AI. Ponadto zintegrowane możliwości DevOps i GitOps, jakie oferuje Red Hat OpenShift pozwalają MLOps przyśpieszyć ciągłe wprowadzanie aplikacji opartych na AI.

Stanowi to uzupełnienie planowanego wsparcia NVIDIA GPUs dostępnego z Red Hat OpenShift Data Science.

Kompleksowa platforma do obsługi zadań AI/ML

Red Hat OpenShift 4.10 stanowi kontynuację ekspansji platformy do obsługi szerokiego spektrum działań chmurowych w otwartej chmurze hybrydowej, umożliwiając organizacjom realizację działań AI/ML w kolejnych środowiskach. Najnowsza wersja OpenShift oferuje wsparcie dla dodatkowych chmur publicznych i architektury sprzętowej, zapewniając organizacjom elastyczność w wyborze lokalizacji dla używanych aplikacji poprzez uproszczenie i stabilność całości działań deweloperskich. Nowe funkcje i możliwości mające na celu przyśpieszenie operacji AI/ML to m.in.:

Wsparcie Infrastruktury dostarczonej przez instalatora (IPI) dla narzędzi Azure Stack Hub jak również Alibaba Cloud i IBM Cloud – w przypadku obu dostępne są wersje wstępne rozwiązań Użytkownicy mogą obecnie korzystać z procesu IPI w przypadku w pełni zautomatyzowanej zintegrowanej instalacji uruchamianej jednym kliknięciem dla OpenShift 4.

Działanie Red Hat OpenShift na procesorach Arm®. Użytkowanie na Arm będzie możliwe na dwa sposoby: pełna automatyzacja IPI dla Amazon Web Services (AWS) oraz instalacja bare metal zapewniona przez użytkownika (UPI) na istniejącej infrastrukturze. Oferuje to użytkownikom doświadczenia porównywalne do tego, czego mogą oczekiwać od Red Hat OpenShift dla AWS, przy dodatkowej najnowszej funkcjonalności opartej na Arm.

Dostępność Red Hat OpenShift na NVIDIA LaunchPad. NVIDIA LaunchPad oferuje bezpłatny dostęp do laboratoriów dla specjalistów IT i AI z przedsiębiorstw, aby umożliwić im doświadczenie działania systemów i oprogramowania z przyśpieszeniem NVIDIA. Dzięki udostępnieniu Red Hat OpenShift na LaunchPad firmy mogą zyskać praktyczne doświadczenia w konfigurowaniu, optymalizacji i organizacji zasobów dla zadań AI i data science wykorzystujących rozwiązania NVIDIA AI Enterprise i Red Hat.

Skuteczniejszy nadzór i zapewnienie zgodności zróżnicowanych, nowoczesnych zadań

Zarządzanie zróżnicowanymi, nowoczesnymi zadaniami może często wymagać dodatkowego nadzoru i kontroli. Aby pomóc użytkownikom skuteczniej spełniać wymogi regulacyjne, Red Hat OpenShift 4.10 oferuje obecnie trzy nowe moduły operacyjne, dzięki którym użytkownicy mogą weryfikować zgodność swoich narzędzi z wymogami regulacyjnymi oraz przeprowadzać niezbędne działania naprawcze w zakresie bezpieczeństwa. Profile zgodności obejmują:

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) – zestaw norm bezpieczeństwa opracowanych w celu zapewnienia, że wszystkie przedsiębiorstwa, które akceptują, przetwarzają, przechowują lub przekazują informacje na temat kart kredytowych utrzymują bezpieczeństwo swojego środowiska.

North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection (NAERC CIP) – zestaw wymogów opracowanych w celu zabezpieczenia zasobów niezbędnych do obsługi systemów cybernetycznych BES w Ameryce Północnej.

FedRAMP – poziom wpływu Moderate – norma bezpieczeństwa usług przetwarzania w chmurze odnosząca się do informacji nieobjętych klauzulą tajności, ale podlegających pewnym rygorom ochrony w federalnych agencjach rządowych.

Ponadto platforma Red Hat OpenShift 4.10 zapewnia ogólną dostępność opcji piaskownicy. Piaskownice stanowią dodatkowy poziom izolacji dla zadań, gdzie wymagany jest rygorystyczny poziom bezpieczeństwa aplikacji. Udoskonalenia wprowadzone w OpenShift obejmują także rozłączone lub odizolowane ustawienia ułatwiające proces instalacji niepodłączonych klastrów OpenShift. Stanowi to ułatwienie utrzymywania kopii obrazów OpenShift i aktualizowanie ich w takim stopniu, jakby były połączonymi klastrami.

Dostępność

NVIDIA Enterprise AI 2.0 dla Red Hat OpenShift oraz Red Hat OpenShift 4.10 są obecnie ogólnodostępne.