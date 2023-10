Sztuczna inteligencja a reklama zewnętrzna. Jakie są szanse i zagrożenia?

Sztuczna inteligencja w reklamie zewnętrznej to temat wielowątkowy. O ile technologia ta może znacząco podnieść efektywność kampanii reklamowych, to równie ważne jest uwzględnienie zagrożeń, które niesie ze sobą jej zastosowanie. Odpowiedzialne podejście do implementacji AI w procesach reklamowych może być kluczem do sukcesu, ale również może otworzyć drzwi do nowych, niezbadanych jeszcze wyzwań i problemów.