Sztuczna inteligencja a prawa autorskie i ochrona danych - nowe wyzwania dla firm

Korzystanie z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję (AI) generuje podwyższone ryzyko:

Eksperci Baker McKenzie zwracają uwagę, że zgodnie z projektowanymi regulacjami to firmy korzystające z rozwiązań AI, a nie ich twórcy czy dostawcy, ponoszą odpowiedzialność za naruszenia praw.

W umowach na usługi AI praktyką rynkową staje się zabezpieczenie sytuacji użytkownika poprzez przenoszenie odpowiedzialności za działanie systemów AI z powrotem na dostawcę.

Eksperci Baker McKenzie spodziewają się, że klauzule te staną się inspiracją dla rynku i przenikną również do prywatnych umów.

Marcin Fijałkowski, partner kierujący praktyką IP Tech w kancelarii Baker McKenzie, stwierdza:

Jakub Falkowski, senior counsel w praktyce IP Tech w Baker McKenzie, komentuje:

Katalog zaproponowanych modelowych klauzul na kontraktowanie w obszarze AI w instytucjach publicznych stanowi pewien drogowskaz ale też duże ułatwienie z punktu widzenia przedsiębiorców nie działających w sektorze publicznym, jednak dostawcy usług AI powinni zwrócić szczególną uwagę na warunki, jakie przyjmują, jeśli umowę oparto właśnie na tych wstępnych propozycjach opublikowanych na stronach internetowych Komisji Europejskiej. Klauzule te bowiem są bardzo restrykcyjne dla dostawców, a w niektórych przypadkach praktycznie niemożliwe do zaakceptowania przez dostawców.

Projekt modelowych klauzul sugeruje:

Marcin Fiałka, senior associate w zespole IP Tech w Baker McKenzie, ostrzega:

Tego rodzaju zapisy kontraktowe wyglądają dobrze na papierze, ale często są niemożliwe do spełnienia. Mamy świadomość, że obszar odpowiedzialności w umowach jest niezwykle trudny do negocjowania, ale przestrzegałbym dostawców systemów AI przed pokusą automatycznego przyjmowania tak daleko idących zapisów i zakładaniem, że kontrahent nie podejmie próby ich egzekwowania w praktyce. Dotyczy to w równej mierze wszystkich potencjalnych obszarów odpowiedzialności, w tym za naruszenie ochrony danych osobowych lub za bezprawne wykorzystanie cudzych informacji poufnych. Szczególnie wrażliwym obszarem wydają się dane osobowe, gdzie potencjalna odpowiedzialność finansowa może sięgać astronomicznych kwot.