Szlaki winiarskie Gruzji

Kaukascy winiarze uznają, że wino zyskuje najlepszy, wyrazisty smak, gdy owoce fermentują razem, bez oddzielania soku od moszczu (pulpy z wytłoków i pestek) – w glinianych, zakopywanych w ziemi naczyniach kwewri (gruz. ქვევრი).

Niektórzy badacze są zdania, że słowo „wino” pochodzi od gruzińskiego ghvino, co tylko podkreśla rangę gruzińskiego trunku na arenie międzynarodowej.

To co – ruszamy na winiarskie szlaki Gruzji?

Wędrówki winiarskimi szlakami Gruzji prowadzą przez 6 regionów: Kachetię, Kartlię, Imeretię, Raczę-Leczchimi, Meschetię i wybrzeże Czarnomorskie. Wiele winiarni jest udostępnionych do zwiedzania: traficie zarówno do klimatycznych winnic o wieloletnich tradycjach, jak i tych otwartych stosunkowo niedawno, aby pielęgnować tradycje przodków.

W Gruzji uprawiało się ponad 500 gatunków winogron – opowiada Krzysztof Nodar Ciemnołoński z Biura Podróży Tamada Tour, w żyłach którego płynie krew polska i gruzińska. - W wyniku najazdów tureckich oraz później na rozkaz Stalina większość szczepów została doszczętnie zniszczona, do czasów obecnych przetrwało około 30 odmian dopuszczonych do produkcji wina. W Gruzji mawiamy, że każdy mężczyzna powinien posiadać winnicę i wyrabiać swoje wino, by mieć czym wznosić toasty za radość chwili, ojczyznę, przyjaźń.

Wine tour po Kachetii

Jednym z najsłynniejszych winiarskich regionów Gruzji jest Kachetia, położona na wschód od Tbilisi. Stąd pochodzi 70% krajowej produkcji wina, a najstarszą (i oczywiście nie jedyną) kachetyjską fabryką wina jest Kindzmarauli Corporation w miejscowości Kwareli. Można tu poznać pełen proces produkcji wina, od fermentacji po butelkowanie, obejrzeć amfory kwewri, stare sprzęty do wytwarzania wina a także posmakować tych samych win produkowanych metodą europejską oraz gruzińską i od razu zaopatrzyć się w najlepsze gruzińskie trunki. Bo co do tego, że wybierzecie właśnie wersję gruzińską, nie ma najmniejszych wątpliwości - wyraźne różnice w smaku nie pozostawiają złudzeń co do powodów, dla których gruzińskie wino cieszy się tak dużym uznaniem koneserów.

W regionie Kachetii działa także Ruispiri Biodynamic – jedyna w Gruzji winiarnia biodynamiczna, która rezygnuje z nowoczesnych praktyk rolniczych na rzecz m.in. pługów konnych oraz nawozów z kory drzew, pokrzyw i lilii.

Wine tour po Samcche-Dżawachetii

Na południowym krańcu Gruzji, blisko granicy z Turcją i Armenią, gruzińskie winiarstwo przeżywa swój prawdziwy renesans. Po latach okupacji osmańskiej a potem sowieckiej, nieco ponad dekadę temu młody zapaleniec Giorgi Natenadze zaczął wędrować po lasach Samcche-Dżawachetii w poszukiwaniu unikatowych gatunków winorośli. Odkrył 40 rzadkich odmian dzikich meschetyjskich winogron, z których zidentyfikował 24 gatunki. Udało mu się też rozmnożyć dzikie krzewinki, dzięki czemu przywrócił prastare uprawy tarasowe i produkcję wina zgodnie z meschetyjską tradycją, której nie kultywowano tu od 500 lat!

Wine tour po Imeretii

Region winiarski Imeretia na zachodzie Gruzji to miejsce, w którym wyrabia się głównie wina białe i musujące, a najpopularniejszą apelacją jest Sviri. Można ich skosztować w Kutaisi w działającym tu kultowym Sacnacheli Wine Bar, u winiarza Gaioza Sopromadze z miasteczka Baghdati, ok. 30 km od Kutaisi czy nieopodal Baghdati we wsi Obcha, w winnicy Baia Abuladze Wine Cellar. Właścicielka tej ostatniej, młoda Gruzinka, postanowiła kontynuować rodzinną tradycję i szybko znalazła się w prestiżowym rankingu magazynu Forbes „30 under 30”, zdobywając ważne nagrody na festiwalach winiarskich.

Wine tour w regionie Racza-Leczchumi

Region Racza-Leczchumi, na północy Gruzji, bywa nazywany gruzińską Szwajcarią. Wśród ośnieżonych szczytów, lodowców, zielonych łąk, wodospadów, pięknych jezior, potoków i rzeki Rioni jest też miejsce na plantacje lokalnie uprawianych winogron. Warto odwiedzić winiarnię Royal Khvanchkara - jest otwarta dla turystów i zaprasza na zwiedzanie z degustacją.

Osobiste spotkania z regionalnymi winiarzami

Podczas przemierzania winiarskich szlaków Gruzji nie ma nic przyjemniejszego niż osobiste spotkania z regionalnymi winiarzami, dające możliwość obejrzenia ich winnic i zdegustowania win, często serwowanych w towarzystwie miejscowych smakołyków oraz inspirujących anegdot. Szczególną radość budzi powrót do winiarskich korzeni widoczny w młodym pokoleniu – nie brakuje Gruzinów i Gruzinek, którzy z dumą sięgają po winiarskie dziedzictwo rodziców, dziadków, pradziadków.

Najbardziej znane gruzińskie wina to: