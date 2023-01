Szczoteczka soniczna a manualna: jakie są różnice?

Szczoteczka soniczna a czy elektryczna — jakie to ma znaczenie?

Szczoteczka soniczna a elektryczna — jakie to ma znaczenie?

Czy wiesz, dlaczego codzienne mycie zębów ma tak duże znaczenie? Przede wszystkim w ciągu dnia w szczelinach międzyzębowych zbierają ci się różnego rodzaju resztki jedzenia i zanieczyszczenia. Dodatkowo pita kawa, herbata i słodkie napoje sprawiają, że na szkliwie pojawia się osad. Regularne mycie zębów pozwala na pozbycie się poszczególnych pozostałości i odświeżenie jamy ustnej. To powoli uniknąć namnażania się bakterii, które mógłby doprowadzić do powstania stanów zapalnych oraz licznych ubytków, które należałoby leczyć w gabinecie stomatologicznym. Co więcej, cykliczne szczotkowanie właściwymi produktami pozwoli ci ochronić szkliwo przed powstawaniem kamienia nazębnego, który nieusuwany stwarza idealne środowisko do rozwoju chorób jamy ustnej.

Szukając właściwych rozwiązań, warto zastanowić się nad samymi produktami, których używasz do szczotkowania zębów. Tuż obok pasty, która oczywiście odgrywa ogromną rolę, są szczoteczki. Na jaką się zdecydować? Chociaż niezwykle popularne są szczoteczki manualne, to nie zapewniają one maksymalnej ochrony. Przede wszystkim dlatego, że ciężko nimi dotrzeć w trudnodostępne miejsca.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie wybranie szczoteczki elektrycznej, która pozwala na wykonanie znacznie większej ilości ruchów niż w przypadku tradycyjnych akcesoriów myjących. Na jaką jednak warto się zdecydować, aby uzyskać miarodajne rezultaty?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie każda szczoteczka elektryczna jest szczoteczką soniczną. Między tymi dwoma typami produktów są zasadnicze różnice, które mają ostateczny wpływ na jakość czyszczenia twojego uzębienia. Szczoteczka elektryczna zasilana jest energią elektryczną. Wyposażona w okrągłą, obrotową główkę zakończoną klasycznym włosiem, obraca się na skutek wbudowanego napędu. Dzięki dodatkowym ruchom dużo skuteczniej chroni twoje zęby i czyści znajdujący się na nich osad. Szczoteczki elektryczne dużo skuteczniej czyszczą płytkę nazębną w porównaniu do manualnych akcesoriów myjących. Wszystko, dzięki dodatkowym ruchom i delikatnym drganiom.

Mimo licznych zalet, szukając najlepszych rozwiązań, warto zastanowić się nad tym, aby wybrać szczoteczkę soniczną. Czym się różni szczoteczka soniczna od elektrycznej? W pierwszej kolejności na pewno kształtem i budową. Jej końcówka zamiast okrągłej jest nieco bardziej podłużna, co pozwala na duszo lepsze dotarcie w szczeliny i przestrzenie międzyzębowe. Dodatkowo działa na zasadzie imitacji fal ultradźwiękowych i delikatnych drgań, co pozwala na maksymalne pozbycie się resztek jedzenia i innych pozostałości, których nie usunąłbyś tradycyjną szczotką. W zależności od wybranego modelu drgania mogą osiągać nawet 62 tysiące na minutę, co sprawia, że po umyciu poczujesz niebywałą świeżość i czystość, jakiej nie zaznałeś dotąd, regularnie wykonując higienę jamy ustnej.

Obecnie na rynku można znaleźć wiele produktów, które ułatwią czyszczenie zębów, jednak na który z nich się zdecydować? Proponowana szczoteczka elektryczna Oral-B wyposażona została w kilka trybów czyszczenia, dzięki czemu dopasujesz program d swoich potrzeb. Jest to o tyle ważne, że w przypadku nadwrażliwości dziąseł lub innych dolegliwości z powodzeniem możesz zmniejszyć ilość obrotów, lub siłę drgań, co umożliwi ci przejście procesu czyszczenia w bezbolesny i przyjemny sposób.

Szczoteczka soniczna Oral-B doskonale zadba o twoją pytkę nazębną, usuwając kamień, osad i namnażające się bakterie. W większości przypadków proces czyszczenia trwa około 2 minut, po czym urządzenie samoistnie się wyłącza. To do ciebie zależy, na który rodzaj czyściwa się zdecydujesz. Pamiętaj, aby dla lepszego działania wybierać pasty, które są przeznaczone do pracy ze szczoteczkami elektrycznymi, To pozwoli na ich dużo lepsze i długotrwałe działanie.

Jedno jest pewne, zrezygnuj ze szczoteczki manualnej na rzecz szczoteczek elektrycznych. Dzięki temu dużo lepiej i skuteczniej zadbasz o stan swojej płytki nazębnej oraz odpowiednią higienę w jamie ustnej. Postaw na skuteczność mycia zębów i olśniewaj uśmiechem każdego dnia.

Foto i materiał: abczdrowie.pl