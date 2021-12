Szamba betonowe: wszystko, co należy o nich wiedzieć

Szambo betonowe: solidne i ekonomiczne rozwiązanie

Szambo betonowe ma mocną i trwałą konstrukcję, dzięki czemu można mieć pewność, że będzie ono służyło przez wiele lat. Dzięki wysokiej wytrzymałości materiałów, nad szambem można wybudować podjazd. Dodatkowo można mieć pewność, że konstrukcja nie zostanie wyparta przez ciśnienie wód gruntowych. Jest również znacznie tańszy niż jego plastikowy odpowiednik, ale trudniejszy w montażu. Potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, za pomocą którego można zainstalować szambo betonowe w wybranym miejscu.

W zależności od producenta, bloczki betonowe są dostępne w różnych grubościach. Niektóre z nich są bardzo mocne i mają większą grubość. Wystarczy spojrzeć na specyfikacje niektórych firm, np. kamal-bet.pl/szamba-betonowe aby się o tym przekonać. Szamba betonowe pełne są odporne na temperaturę, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Jeśli zbiorniki są wodoszczelne, można mieć pewność, że woda gruntowa nie może się do nich przedostać. Oznacza to, że szambo nie musi być często opróżniane.

Jakiej wielkości szambo wybrać?

Można również wybrać rodzaj zbiornika w zależności od jego pojemności. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak liczba członków rodziny, indywidualne potrzeby, rodzaj urządzeń sanitarnych, zużycie wody i wreszcie samą rodzinę. Rodzaj wybranego zbiornika na szambo będzie miał wpływ na przyszłe koszty usuwania odpadów, ale także na zużycie wody. W małych domach wystarczy małe szambo o pojemności np. 4 000 do 10 000 litrów, natomiast duże szamba, w tym przemysłowe, mogą mieć pojemność znacznie powyżej 20 000 litrów.

Szamba betonowe: montaż i rodzaje

Można kupić gotowe szamba betonowe lub zmontować je na miejscu z kręgów. Ten ostatni rodzaj szamba jest wyjątkowo odporny na wysokie ciśnienie, co pozwala na pracę w ekstremalnych warunkach. Kolejnym czynnikiem różnicującym szamba betonowe jest ilość komór. Osadniki gnilne jednokomorowe składają się z szybu głównego, pokrywy szybu, osadnika gnilnego i studzienki. Z kolei szamba dwukomorowe składają się z tych samych elementów. To szambo betonowe jest połączeniem kilku zbiorników jednokomorowych w jeden system rur.

Jeśli uda Ci się wybrać szambo betonowe odpowiednie do Twoich potrzeb, z pewnością będzie Ci ono służyć przez wiele lat. I nie będzie Cię to kosztować zbyt wiele każdego roku, co odciąży Twój budżet.