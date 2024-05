Szalona wyprzedaż ekskluzywnych mebli biurowych, gamingowych i do nauki z okazji Dnia Marki FlexiSpot 2024

Marka FlexiSpot jak zwykle swoje święto - Dzień Marki FlexiSpot - łączy z wieloma różnorodnymi promocjami. To doskonała okazja do ulepszenia swojego stanowiska pracy, nauki lub rozrywki dla szerokiego grona osób, które spędzają wiele godzin przy biurku.

Kto najbardziej skorzysta z promocji FlexiSpot

Zdalni pracownicy i freelancerzy: Dla osób pracujących z domu, komfortowe i funkcjonalne miejsce pracy jest kluczowe. Ergonomiczne fotele i regulowane biurka mogą znacząco poprawić ich komfort i efektywność pracy, minimalizując ryzyko dolegliwości bólowych związanych z długotrwałym siedzeniem.

Managerowie i właściciele firm: Majowa wyprzedaż to doskonała okazja do inwestycji w nowoczesne, ergonomiczne meble biurowe, które mogą przyczynić się do poprawy warunków pracy w biurach. Ulepszenie przestrzeni pracy wpływa nie tylko na wydajność, ale także na zadowolenie zespołu.

Uczniowie i studenci mają teraz niepowtarzalną szansę na zakup w niezwykle niskiej cenie praktycznych mebli ułatwiających naukę i zdalne zajęcia. Ergonomiczne biurka i fotele umożliwią wygodną pracę przy komputerze, dbając jednocześnie o prawidłową postawę.

Gracze i streamerzy: Produkty FlexiSpot są idealnie dostosowane do ich unikalnych potrzeb. Specjalistyczne biurka i fotele gamingowe zaprojektowane są tak, aby zapewnić maksymalny komfort podczas wielogodzinnych sesji gier czy transmisji na żywo, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i wydajności.

Flagowe produkty w atrakcyjnych cenach

W ramach majowej wyprzedaży dostępnych jest wiele bestsellerowych mebli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Mamy już niemal połowę maja, więc warto nie przeoczyć poniższych okazji:

● Biurko z regulacją wysokości EG1 od 1 do 31 maja można kupić za 769 zł przy regularnej cenie wynoszącej 999 zł

● Biurko z regulacją wysokości EF1 od 1 do 31 maja można kupić za 869 zł przy regularnej cenie wynoszącej 1099 zł

● Ergonomiczne krzesło biurowe BS13 od 1 do 31 maja można kupić za 2399 zł przy regularnej cenie wynoszącej 3099 zł

● Ergonomiczne krzesło biurowe BS8 PRO od 1 do 31 maja można kupić za 1599 zł przy regularnej cenie wynoszącej 2099 zł

● Biurko z czterema nogami i regulacją wysokości E2Q od 1 do 31 maja można kupić za 1799 zł przy regularnej cenie wynoszącej 2099 zł

● Biurko z regulacją wysokości E7 od 1 do 31 maja można kupić za 1699 zł przy regularnej cenie wynoszącej 2099 zł

● Biurko z regulacją wysokości Q8 od 13 do 17 maja można kupić za 2899 zł przy regularnej cenie wynoszącej 3499 zł

● Elektryczny fotel bujano-obrotowy XR5 od 13 do 17 maja można kupić za 2399 zł przy regularnej cenie wynoszącej 2999 zł

● Fotel relaksacyjny X2 od 1 do 31 maja można kupić za 1799 zł przy regularnej cenie wynoszącej 2499 zł

● Fotel relaksacyjny XC2 od 1 do 31 maja można kupić za 699 zł przy regularnej cenie wynoszącej 1099 zł

● Biurko gamingowe GT5 od 1 do 31 maja można kupić za 2899 zł przy regularnej cenie wynoszącej 3299 zł

● Biurko gamingowe GT6 od 1 do 31 maja można kupić za 2999 zł przy regularnej cenie wynoszącej 3299 zł

● Biurko z regulacją wysokości E7 od 13 do 17 maja można kupić za 1499 zł przy regularnej cenie wynoszącej 2099 zł

● Biurko z regulacją wysokości E8 od 13 do 17 maja można kupić za 1599 zł przy regularnej cenie wynoszącej 2299 zł

● Biurko z regulacją wysokości E7 PRO od 13 do 17 maja można kupić za 1699 zł przy regularnej cenie wynoszącej 2799 zł

Im szybciej podejmiesz decyzję, tym więcej możesz zaoszczędzić

Cena popularnego zestawu, w którego skład wchodzi biurko z regulacją wysokości E7Q i ergonomiczny fotel biurowy BS12 PRO, zależy od pierwszeństwa i rangi. Osoby, które postanowią kupić jeden z tych produktów wcześniej lub może pochwalić się wyższą rangą może te produkty kupić taniej. Zasady i kwoty rabatu w przypadku biurka E7Q wyglądają jak w poniższej tabeli:

Z kolei w przypadku fotela BS12 PRO tabela promocji prezentuje się następująco:

Ostatnia szansa na zakupy

Jeśli przegapiłeś wcześniejsze promocje, FlexiSpot daje ci jeszcze jedną szansę na oszczędności. Druga tura potężnych promocji rozpoczyna się 13 maja. Natomiast od 18 do 31 maja wszystkie produkty w sklepie objęte są dodatkowym 10% rabatem.

Wykorzystaj szansę na majowe okazje

Maj w FlexiSpot to czas nie tylko na zakupy, ale również na przemyślane inwestycje w jakość i komfort pracy. Wykorzystaj promocje, by zaktualizować swoje miejsce pracy nowoczesnymi meblami, które odpowiadają wymaganiom ergonomicznym i estetycznym nowoczesnego biura. Nie zapomnij sprawdzić list z produktami na promocji, by nie przegapić najlepszej oferty.