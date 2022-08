Szafka RTV do salonu – na co zwrócić uwagę!

Salon to centrum rodzinnego życia oraz strefa relaksu: wieczór z ulubionym serialem, weekendowe poranki z telewizją śniadaniową lub popołudnia z filmem familijnym. Na dobrze urządzony salon składa się wiele czynników. Bez wątpienia najważniejszy jest wygodny narożnik lub sofa, ale odpowiednia ekspozycja telewizora również jest istotna.

Poniżej znajdziesz kilka ciekawych podpowiedzi oraz inspiracji, jak zagospodarować ten kluczowy element salonu!

Jaki rozmiar powinna mieć szafka RTV?

Zastanawiasz się, jaki rozmiar powinna mieć szafka RTV? Podstawą zakupu wszystkich mebli jest odpowiednie wymiarowanie pomieszczenia oraz wybranie właściwego miejsca do jego umieszczenia. Pamiętaj, że telewizor nie powinien stać na wprost okna, gdyż światło słoneczne będzie odbijać się w ekranie.

Rozmiary telewizorów wyrażane są w calach, co na pierwszy rzut oka, może utrudniać dopasowanie szafki RTV do szerokości ekranu. By szybko rozszyfrować, ile centymetrów ma: 40-sto, 50-cio, czy 70-cio calowy wariant, skorzystaj z tej świetnie przygotowanej ściągi: https://blog.mirjan24.pl/jak-wybrac-szafke-rtv

Następnie, gdy znamy już przybliżony rozmiar sprzętu multimedialnego, możemy zacząć rozglądać się za szafką RTV. Z powodów estetycznych oraz praktycznych powinna ona być nieco większa niż telewizor. Dołożenie po kilka – kilkanaście centymetrów z każdej strony sprawi, że pomieszczenie nabierze głębi, a ekran będzie optymalnie wyeksponowany. Ponadto dodatkowe centymetry uchronią go przed przypadkowym strąceniem w trakcie przechodzenia obok. Najpopularniejsze rozmiary to: szafka RTV 200 cm i 180 cm

Szafka RTV stojąca czy wisząca?

Zastanawiasz się, jaka szafka pod telewizor będzie lepsza: stojąca czy wisząca? Ten dylemat ma wiele osób, ale na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każde z tych rozwiązań ma wady i zalety.

Wiszące szafki RTV sprawiają, że pomieszczenie wydaje się większe i bardziej przestronne. Ponadto brak nóżek znacząco ułatwia codzienne sprzątanie. Szczególnie gdy korzystasz z robotów sprzątających. Ten rodzaj mebla doskonale sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach. Natomiast do wad tego rozwiązania zalicza się montaż, gdyż wymaga on ingerencji w ściany.

Stojąca szafka RTV jest bardziej mobilna. W każdej chwili, bez większych problemów, możesz zmienić jej miejsce. Ponadto nóżki mogą podkreślić styl wnętrza, dla salonu skandynawskiego charakterystyczne są wysokie, drewniane nogi, a dla stylu loft metalowy stelaż.

Funkcjonalna i pojemna

Od szafki RTV oczekujemy nie tylko pięknego wyglądu, ale również funkcjonalności! Przed zakupem zastanów się jaką dodatkową funkcję może ona pełnić. Czy jej uzupełniającym zadaniem będzie ekspozycja płyt DVD na otwartych półkach, czy raczej przechowywanie drobiazgów w szufladach? Dobrze sprawdzą się również szafki typu barek np. do magazynowania dokumentów, czy kabli używanych do rzutnika lub gry typu XBOX. Niektóre modele z powodzeniem mogą również pełnić funkcję komody.

Szafka RTV w stylu nowoczesnym i loftowym

Aktualne trendy wnętrzarskie mocno stawiają na dwa style: nowoczesny oraz loftowy.

Nowoczesne szafki RTV mają minimalistyczną estetykę. Tradycyjne uchwyty bardzo często są zastąpione przez system otwierania PUSH TO OPEN lub poduchwyty. Natomiast fronty są wykończone na wysoki połysk. Wśród dostępnej kolorystyki dominuje biel, czerń oraz szarość. Ponadto większość z oferowanych modeli można zawiesić na ścianie.

Natomiast szafka RTV w stylu loftowym charakteryzuje się wysokimi nóżkami lub stelażem z metalu. To tworzywo często przejawia się również w postaci uchwytów. Styl loftowych szafek RTV uzupełnia faktura drewna, która pojawia się na frontach i korpusie.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane modele przypadły Ci do gustu, a wśród przedstawionych rad znalazłaś coś dla siebie. Więcej nowoczesnych i loftowych szafek RTV znajdziesz na stronie internetowego sklepu meblowego www.mirjan24.pl, który jest partnerem wpisu.