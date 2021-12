Syndyk masy upadłościowej - kim jest i czym się zajmuje?

Czy jest upadłość konsumencka?

Wniosek o upadłość konsumencką na ogół składa sam konsument, ale zdarzają się również przypadki, w których to wierzyciel składa wniosek do sądu. Upadłość konsumencka to stan całkowitej niewypłacalności konsumenta, z którą upadły nie jest już w stanie sobie poradzić. Po złożeniu wniosku sąd upadłościowy sprawdza jego formalną i merytoryczną treść. Jeśli wniosek nie zawiera błędów wymagających korekty, etap ten trwa od 3 do 4 miesięcy. W przypadku, gdy wcześniej wszczęte było postępowanie egzekucyjne, zostaje ono zawieszone, a po uprawomocnieniu się postanowienia zostaje umorzone. Majątek upadłego zostaje masą upadłościową, którą zarządza od teraz syndyk.

Kim jest syndyk i jakie są jego zadania?

Syndyk głównie zajmuje się obsługą postępowania upadłościowego po jego ogłoszeniu i dokonuje wszelkich czynności prawnych w imieniu własnym, lecz na rachunek upadłego. Działania te będą przynosiły zatem określone skutki upadłemu konsumentowi. Syndykiem może zostać jedynie osoba, która uzyskała licencję, a do tego niezbędne jest spełnienie ustawowych wymagań i zdanie egzaminu stworzonego i przeprowadzanego przez resort sprawiedliwości.

Kto może zostać syndykiem?

Syndykiem może zostać osoba fizyczna oraz spółka handlowa, w której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania całym majątkiem. Aby pełnić funkcję syndyka, niezbędne jest uzyskanie licencji. Co ciekawe, syndykiem może zostać zarówno obywatel Polski, jak i inny mieszkaniec Europy, który spełni określone kryteria, m.in. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich czynności; ma pełną zdolność do czynności prawnych; posiada nieposzlakowaną opinię; ukończył wyższe studia uzyskując tytuł magistra (lub równorzędny) i inne.

Co należy do zadań syndyka?

Do zadań syndyka w procesie upadłości konsumenckiej należą:

objęcie i zarządzanie majątkiem upadłego, zabezpieczenie go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

likwidacja majątku upadłego tzw. masy upadłościowej,

sporządzenie listy wierzycieli,

poszukiwanie majątku upadłego,

odzyskanie majątku upadłego,

sporządzenie planu podziału środków masy upadłości,

przygotowanie odrębnych planów podziału funduszy uzyskanych ze zbycia składników majątku,

stworzenie projektu planu spłaty wierzycieli.

Jak działa syndyk?

Wiele osób obawia się działań i sposobu postępowania syndyka, porównując jego działania do komornika. Czy zawsze tak jest? Niekoniecznie, wiele bowiem zależy od samego syndyka, ale również od współpracy upadłego. Proces spieniężania od momentu uprawomocnienia się postanowienia przez likwidację masy upadłościowej, aż do spłaty wszelkich wierzytelności może potrwać nawet pięć lat. Stąd jeśli upadły nie współpracuje z syndykiem, czas ten może ulec znacznemu wydłużeniu.

Co zrobić żeby uniknąć spotkania z syndykiem?

Spotkanie z syndykiem jest nieuniknione w przypadku wszczęcia procesu upadłości konsumenckiej. Jeśli rozważamy, czy upadłość konsumencka jest w naszym przypadku konieczna, to warto pierw skontaktować się z instytucjami finansowymi u których, zaciągnęliśmy pożyczki na raty, kredyty gotówkowe czy hipoteczne w celu uzgodnienia porozumienia. Zapewne obu stronom zależy, na jak najszybszym i polubownym załatwieniu spraw związanych z zadłużeniem.