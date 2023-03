Synbiotyk ginekologiczny - dopochwowy czy doustny?

Kiedy stosuje się synbiotyki ginekologiczne?

U zdrowych kobiet bakterie z rodzaju Lactobacillus naturalnie przenoszą się z dolnego odcinka układu pokarmowego do dróg rodnych. Rolą tych bakterii jest produkcja kwasu mlekowego, który utrzymuje kwaśne pH w pochwie. Pozwala to ograniczać rozwój patogennych drobnoustrojów, które powodują zakażenia bakteryjne czy grzybicze.

Zaburzenie w układzie urogenitalnym może wystąpić w trakcie antybiotykoterapii, w momentach silnego stresu, częstej aktywności seksualnej, zmian hormonalnych czy podczas menopauzy. Poza tym nawracające problemy z infekcjami dotyczą kobiet często korzystających z basenów czy jacuzzi. Powodem występowania dysbiozy jest także stosowanie niewłaściwych środków do higieny intymnej. Jedną z metod radzenia sobie z dysbiozą jest zastosowanie synbiotyku ginekologicznego.

Czym jest synbiotyk?

Inaczej mówiąc, jest to preparat, który zawiera wspomniane bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus oraz prebiotyki, które służą jako pożywka dla bakterii probiotycznych. Przez probiotyki rozumie się mikroorganizmy, które wywierają korzystny wpływ na organizm człowieka. Aby to było możliwe, muszą mieć zdolność adhezji (przylegania do nabłonka układu pokarmowego), muszą być odporne na kwas żołądkowy i sole żółciowe, a także muszą zachowywać się antagonistycznie (konkurencyjnie) względem drobnoustrojów chorobotwórczych. Przez synbiotyk rozumie się więc probiotyk wsparty prebiotykiem.

Suplement diety trilac® lady, czyli synbiotyk ginekologiczny

Jednym z rozwiązań jest zastosowanie synbiotyku doustnego. Zadaniem preparatu trilac® lady jest pomoc w utrzymaniu kwaśnego pH pochwy. Preparat zawiera 7 miliardów CFU (od ang. colony-forming unit, jednostki tworzące kolonię), z czego 5 mld to Lactobacillus plantarum LB931, 1 mld to Lactobacillus rhamnosus IMC 501 oraz to 1 mld Lactobacillus paracasei IMC 502. Bakterie te mają zdolność przylegania do nabłonka pochwy (adherencji), co pozwala zapobiegać infekcjom, podrażnieniom, upławom i nieprzyjemnemu zapachowi, które mogą występować na przykład w okresie menopauzy. Tego typu preparat jest pomocny w ramach profilaktyki.

Wyrób medyczny trilac® lady gyno - globulki dopochwowe

Wobec wspomnianych wyżej przykrych objawów innym rozwiązaniem jest sięgnięcie po globulki dopochwowe trilac® lady gyno, które w swoim składzie zawierają kwas mlekowy. Preparat ten powstał z myślą o kobietach w okresie menopauzy, ale mogą go także stosować kobiety, które są w wieku rozrodczym. trilac® lady gyno pomaga łagodzić dyskomfort i uczucia suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy. trilac® lady gyno pomaga nawilżać i utrzymać naturalne pH pochwy, co pozwala podnieść komfort codziennego funkcjonowania. Jest to więc preparat o szerszym spektrum działania, które wykracza poza dolegliwości występujące w okresie okołomenopauzalnym.

Co wybrać?

Ostatecznie decyzja o sięgnięciu po konkretny preparatu zależy od rodzaju dolegliwości i ich pochodzenia. Ponadto ważnym argumentem jest szybkość działania - synbiotyki dopochwowe są tu lepszym wyborem, gdyż pomijamy konieczność strawienia preparatu doustnego i przenoszenia się bakterii Lactobacillus do dróg rodnych. Synbiotyki doustne mogą być traktowane jako preparaty stosowane profilaktycznie. W przypadku wątpliwości, który preparat będzie dla Ciebie najlepszy, zasięgnij porady specjalisty – lekarza ginekologa.

Foto i treść: materiał partnera