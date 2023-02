SXO jako synergia SEO i UX - podstawowe informacje

Czym jest SEO?

SEO, czyli Search Engine Optimization jest optymalizacją stron internetowych pod kątem algorytmów wyszukiwarek. To również proces, który polega na ulepszeniu strony w taki sposób, aby witryna generowała wartościowy ruch organiczny. Na SEO składają się działania podejmowane w obrębie strony internetowej, a także poza nim. W związku z tym chodzi między innymi o dbałość o:

dobór odpowiednich fraz kluczowych,

wysokiej jakości treść,

uporządkowanie kodu źródłowego,

architekturę informacji.

Z kolei SEO Off Page to działania z zakresu pozycjonowania, które wykraczają poza stronę internetową. Jest to zatem budowanie autorytetu strony dzięki wysokiej jakości linkom zewnętrznym.

Czym jest UX?

UX, czyli skrót od angielskiego terminu User Experience to w dosłownym rozumieniu doświadczenie użytkownika. Dobrze zaprojektowane i przemyślane strony internetowe gwarantują intuicyjność obsługi. Mówiąc krótko, przeglądanie ich jest po prostu przyjemną czynnością. Ma na to wpływ nie tylko szybkość strony, a więc czas jej ładowania, ale również odpowiednia nawigacja oraz przyjemna w odbiorze i wartościowa dla realnego użytkownika treść.

Wyszukiwarka Google wymaga coraz więcej od stron internetowych, jeśli chodzi o właśnie ten aspekt. W planowaniu User Experience bardzo ważne jest analizowanie ruchu oraz zachowania internautów na stronie internetowej. Rolą specjalistów z tego zakresu jest bowiem poprawienie efektywności witryny. Połączenie SEO oraz UX nazywane jest SXO. Jedną z najlepszych agencji SXO na terenie naszego kraju jest firma Semcore. Zdecydowanie więc polecamy jej usługi. Dlaczego? Ponieważ pozycjonowanie stron www z Semcore to gwarancja ruchu i konwersji.

Dlaczego SXO jest tak ważne?

Usługi SXO (ang. Search Experience Optimization) są w taki sposób prowadzone, aby Twoja firma mogła realizować najważniejsze dla niej cele. Sama bowiem wysoka pozycja w organicznych wynikach wyszukiwania nie gwarantuje przecież, że Twoja firma będzie generować spore zyski. A to właśnie tego oczekują od marketingu internetowego właściciele firm. Co prawda SEO przekłada się na widoczność w sieci, która koreluje z poziomem sprzedaży, jednak działania SXO dopełniają całość marketingu.

Decydując się na usługi sprawdzonej agencji SXO, masz zatem gwarancję między innymi:

dopracowania ścieżki zakupowej,

wprowadzenia zmian na bazie analizy porzuconych koszyków,

wykorzystania map ciepła

i wielu innych działań, które przyciągną do Twojego biznesu ogromną liczbę klientów. SXO jest zatem nieodzownym elementem prowadzenia strony internetowej, jeśli zależy Ci na maksymalnej skuteczności. Koniecznie sprawdź SXO z Semcore.

Podsumowując, SXO jest synergią działań SEO oraz UX. Dobre agencje, które specjalizują się w Search Experience Optimization przed rozpoczęciem działania, przeprowadzają profesjonalny audyt SXO. Dzięki niemu dokładnie wiedzą, co trzeba poprawić na stronie internetowej, aby generowała ona jak największe zyski dla jej właściciela.

