Świeczki sojowe na prezent. Czy to dobry wybór?

Świece na prezent - dlaczego warto je wybrać?

Świece to uniwersalny podarunek. Można wręczać je z wielu okazji - urodzin, imienin, rocznicy, jako podziękowanie dla partnerów biznesowych lub w czasie Bożego Narodzenia. Jest to również dobry prezent z okazji przejścia na emeryturę, na Dzień Kobiet lub dla członków rodziny i znajomych, którzy przeprowadzili się do nowego mieszkania.

Sojowe świece to również oryginalny pomysł na dekorację domu. Dzięki nim w nie tylko w Boże Narodzenie, wszystkie pomieszczenia rozbłysną migającym światłem. Świeczki można ustawić w salonie, łazience lub sypialni, by stworzyć romantyczną atmosferę. Co ważne, świece sojowe podczas spalania nie wytwarzają szkodliwych substancji, dlatego mogą znajdować się w dowolnym wnętrzu.

Kosz prezentowy ze świecami sojowymi sprawia, że na twarzy obdarowanego szybko pojawia się uśmiech. Taki upominek przyda się w domu lub w biurze, dlatego z pewnością zostanie dobrze spożytkowany.

Co wyróżnia świece sojowe?

Jeśli zamierza się wręczyć komuś kosz upominkowy ze świecami sojowymi, powinno się najpierw poznać zalety świec tego typu. Przede wszystkim powinno się pamiętać, że są to świece bezpieczne dla zdrowia, wykonywane wyłącznie z naturalnych substancji. Kosze podarunkowe ze świecami z soi mogą być wręczane nawet alergikom i osobom, które nie lubią sztucznego zapachu świec parafinowych.

Co jeszcze cechuje świece sojowe? Dodawane do nich olejki eteryczne wydzielają piękny zapach, który długo utrzymuje się w pomieszczeniu. Aromat jest naturalny, dlatego nie powoduje rozdrażnienia i nadmiernego pobudzenia układu nerwowego. Ponadto świeca sojowa dodawana do koszy delikatesowych podczas spalania nie wytwarza szkodliwych dymów. Pomieszczenie, w którym pali się taka świeczka, nie wymaga ciągłego wietrzenia ze względu na zwiększenie stężenia ołowiu i innych niebezpiecznych związków.

Świeczki sojowe dodatkowo palą się dwukrotnie dłużej od parafinowych o tej samej objętości. Temperatura spalania wosku sojowego jest niższa niż parafinowego. Dodatkowo knoty są wykonane z czystej bawełny lub drewna bez zawartości substancji przyśpieszających spalanie. Co ważne, knoty tego typu nie kopcą, dlatego koszyki prezentowe wręczane z różnych okazji sprawiają jeszcze więcej radości miłośnikom świec. Po ich zapaleniu w domu nie pojawiają się żadne ślady dymu, a ewentualne plamy z wosku sojowego błyskawicznie usunie się z pomocą wody z dodatkiem mydła.

Kosze prezentowe ze świecami

Kosze prezentowe ze świecami sojowymi sprawdzą się znakomicie nie tylko na specjalne okoliczności. Równie dobrze można dołączyć je do świątecznej premii dla pracowników. Świeca sojowa to idealny prezent bez względu na okazję. Można wręczyć ją zarówno młodym osobom, jak i seniorom. Uniwersalny charakter upominku pozwala również przekazać go kobietom i mężczyznom.

Kosze prezentowe uzupełnione o świeczki sojowe to również niezawodna forma podziękowania dla bliskich przyjaciół za udzieloną pomoc. Dzięki nim można pokazać, że ceni się ich wsparcie oraz wyrazić wdzięczność za nieodwracanie się plecami w trudnym czasie. Taki gest z pewnością zostanie dobrze odebrany, gdyż niewiele osób pamięta o szczerym podziękowaniu, gdy otrzyma bezinteresowną pomoc.