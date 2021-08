Sukienki na co dzień i na wyjątkowe okazje. Jakie modne perełki warto mieć w swojej szafie?

Bez sukienki ani rusz

Trudno wyobrazić sobie kobiecą szafę bez sukienki. To jedno z niewielu ubrań, które zachwyca niezmiennie mimo upływu lat i jest tak silnie związane z damską modą. Sukienka może być bowiem wszystkim – wyrazem triumfu, podkreśleniem dziewczęcości, dowodem szczęścia czy nawet sposobem na lepszy humor.

Dodatkowo zarówno sukienki na co dzień, jak i na nieco specjalne okazje są niezwykle praktyczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba martwić się łączeniem góry i dołu stroju, bo stylizacja jest właściwie gotowa. Wystarczy dobrać buty i opcjonalnie dodatki, aby wyjść z domu i czuć się świetnie.

By jednak przygotować się na każde wyjście, należy wiedzieć, jakie sukienki naprawdę warto mieć. Takich perełek must have można wymienić co najmniej kilka.

Mała czarna

To klasyka kobiecej garderoby i prawdopodobnie najbardziej uniwersalna kreacja z możliwych. Wypromowała ją Coco Chanel, a dziś znajduje się w prawie każdej szafie. Ma w sobie dużo tajemniczości i elegancji, ale też seksapilu. Można ją zatem założyć zarówno na spotkania biznesowe, jak i na randkę. Należy też podkreślić, że nazwa jest umowna – mała czarna może mieć i długość mini, i midi.

Podobnie działa mała biała, chociaż zdaniem stylistów ma mniej elegancki charakter.

Sukienka kopertowa

Innym klasycznym fasonem jest ten z kopertowym dekoltem. Dlaczego taką sukienkę warto mieć? Przede wszystkim ze względu na jej właściwości: pięknie wysmukla szyję i ramiona, a dodatkowo pasuje na wiele okazji. Krój ten poleca się zwłaszcza paniom, które chcą subtelnie podkreślić biust, bez wulgarnego wrażenia.

Coś szalonego

Na specjalne okazje warto mieć w szafie coś wyjątkowego – nietuzinkowego i przyciągającego wzrok. Styl takiej kreacji może być bardzo różny, ale polecamy zwrócić uwagę zwłaszcza na kolorystykę. Im bardziej ciekawa, tym taka sukienka będzie bardziej efektowna. Za efekt wow mogą odpowiadać także dodatki np. cekiny, kokardki, wiązania.

Szmizjerka

Szmizjerka to hit, który nie wychodzi z mody mimo zmieniających się sezonów. Może być jednocześnie elegancka i casualowa. Świetnie sprawdza się jako strój do pracy, ale będzie trafnym wyborem również na szybkie zakupy. Dodatkowo, jeśli ma wiązanie w pasie, może ładnie podkreślać proporcje. Zdecydowanie warto ją mieć!

Sukienka maxi

Balowa lub letnia i zwiewna – sukienka maxi ma w sobie coś wyjątkowego i warto o tym pamiętać, kompletując swoją szafę. Należy też podkreślić, że wbrew pozorom długość maxi może nosić każdy. Trzeba jedynie zadbać o to, by sylwetka nie wydawała się ciężka i bezkształtna. Pomogą Ci w tym buty na obcasie i odpowiednie dodatki np. pasek w talii czy pociągłe kolczyki.

Sukienka sportowa

Czasami potrzeba czegoś wygodnego, ale ciekawszego od zwykłych jeansów i T-shirtu. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest sukienka sportowa np. w stylu dresów lub po prostu dzianinowa. Takie modele wyglądają najlepiej w połączeniu ze sportowymi lub casualowymi butami (sneakersy, trampki) i można je nosić na co dzień.

Sukienka na imprezę

W szafie warto też mieć sukienki imprezowe, czyli uniwersalnie eleganckie, pasujące na takie okazje jak Sylwester czy przyjęcie koktajlowe. Polecane są modele z lekkim połyskiem lub przezroczystymi wstawkami, mini, rozkloszowane.