Strona internetowa - czego potrzebujesz, aby skutecznie działała?

Strony internetowe Kraków — czego oczekujesz?

Tworzenie stron internetowych Kraków oferuje coraz więcej firm. Zanim jednak zdecydujesz się na wybór pierwszej atrakcyjnej cenowo oferty, zwróć uwagę, co oferuje ci usługodawca. Dzisiaj ciekawy projekt wizualny to zdecydowanie za mało. Doświadczeni eksperci od stron www proponują:

dla istniejących stron internetowych: audyt UX i SEO, które pozwalają znaleźć odpowiedź na pytanie, co warto poprawić, aby podnieść wydajność i efektywność działania strony; optymalizację szybkości ładowania się strony internetowej (on site i on server); dopasowane do strony i specyfiki biznesu działania z zakresu marketingu internetowego;

dla powstających stron www: strukturę opartą na WordPress, projekty responsywne, indywidualne projekty graficzne, przemyślane i dopasowane do potrzeb konkretne rozwiązania w zakresie struktury strony, hosting WordPress.

Każdy chce zadbać o jak najlepszą obecność w sieci. Zapominamy jednak, że możliwości pozycjonowania strony internetowej w dużej mierze zależą od tego, jak www zostało zaprojektowane.

Na czym polega projektowanie stron internetowych?

Dobrze zaprojektowane strony internetowe Kraków powinny być nie tylko ciekawe od strony wizualnej. Przede wszystkim muszą pozwalać na intuicyjne i łatwe poruszanie się po nich, udostępniać najważniejsze informacje w odpowiednich miejscach, w końcu umożliwiać przeglądanie treści na różnorodnych urządzeniach.

Projektowanie stron internetowych obejmuje m.in.:

przemyślane rozplanowanie treści i dopasowanie struktury strony do prezentowanego contentu,

stworzenie przestrzeni pozwalających na późniejszą rozbudowę contentu i wykorzystywanie go do działań SEO (najczęściej są to blogi, artykuły eksperckie, tutoriale, e-booki);

stworzenie spersonalizowanego projektu graficznego,

osadzenie wszystkiego w dopasowanym szablonie WordPress (najczęściej dzisiaj wykorzystywanym także ze względu na późniejsze łatwe zarządzanie stroną),

uzupełnienie wszystkich niezbędnych informacji z porządku "meta", umożliwiających Googlebotom skanowanie i indeksację strony.

Tworzenie stron internetowych — jak powinno wyglądać?

Tworzenie stron internetowych powinno przede wszystkim zakładać ścisłą współpracę między klientem a projektantem. Chodzi o to, aby znaleźć najskuteczniejszy sposób prezentacji określonej treści z uwzględnieniem grupy docelowej, zakładanego pozycjonowania (lokalnego, ogólnopolskiego) i narzędzi do niego wykorzystywanych (blog, ebooki, wideo itd). Profesjonalne strony internetowe powinny w przejrzysty sposób prowadzić odbiorcę przez dostępne treści, oferować mu sprawne poruszanie się po materiałach, a jednocześnie skłaniać do podejmowania konkretnych działań (często także zakupowych). Im bardziej przemyślana i dopracowana jest struktura strony, tym łatwiej później zadbać o dobre jej pozycjonowanie i podejmować kolejne działania SEO.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera