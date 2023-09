Strategia swing tradingu – czy jest dla ciebie?

Handel swingowy – czym jest swing trading?

Swing trading to styl średnioterminowy. Mieści się pomiędzy podejściem długoterminowym a krótkoterminowym, konkretnie – day tradingiem.

Pierwsza strategia polega na utrzymywaniu pozycji przez dłuższy okres, np. kilka miesięcy lub nawet lat. Takie działanie pozwala inwestorom ograniczyć nieco ryzyko, lecz oczywiście nie da się go wyeliminować. Krótkoterminowe ruchy na giełdzie trudniej przewidzieć, co może prowadzić do wyższych strat. W dłuższym terminie na ogół łatwiej zaobserwować trendy i podejmować przemyślane decyzje w oparciu o bardziej fundamentalne czynniki. Co więcej, zgromadzony kapitał z czasem może się zwiększyć, w związku z czym odsetki naliczane są od coraz wyższych kwot. Można to porównać do zjawiska kuli śnieżnej. Spadając ze zbocza, zabiera ze sobą więcej śniegu i powiększa się. Wadą jest jednak długi czas oczekiwania na ewentualne zyski.

Strategia krótkoterminowa polega natomiast na utrzymywaniu pozycji przez chwilę – np. przez jeden dzień czy kilka godzin. Zwolennicy tego podejścia często otwierają i zamykają transakcję podczas jednej sesji giełdowej, biorąc pod uwagę ruchy rynkowe, które pojawiają się w ciągu całego dnia. W praktyce trwa to od kilku sekund do kilku godzin. W tym przypadku zyski mogą pojawić się bardzo szybko, podobnie jak straty.

Handel swingowy polega na wykorzystywaniu ruchów cen w horyzoncie czasowym dłuższym niż jednodniowy. Pozycje są jednak utrzymywane krócej niż w przypadku transakcji długoterminowych.

Ta strategia opiera się na założeniu, że rynek cechuje zmienność. Pojawiają się na nim swingi, czyli „fale”. Trend wzrostowy ani spadkowy nigdy nie porusza się po całkowicie prostej linii – pojawiają się ruchy, krótkotrwałe spadki i wzrosty cen. Swing trader próbuje te ruchy dostrzec i je wykorzystać.

Jak działa swing trader?

Swing trader z reguły wykonuje mniej transakcji niż aktywny cały dzień daytrader, jednak więcej niż inwestor długoterminowy. Jego pozycje mogą być otwarte od kilku dni do kilku miesięcy.

Trzeba jednak pamiętać, że granice są tu płynne i wszystko zależy od decyzji, jakie podejmie trader. Bazuje on na dziennych ruchach cenowych albo utrzymuje transakcje dłużej, w zależności od tego, jaki przyświeca mu cel.

Może zajmować pozycje długie (czyli kupować) lub krótkie (sprzedawać).

Dla kogo swing trading?

Każdy inwestor samodzielnie podejmuje decyzję na temat tego, z jakiej strategii skorzysta. Oto kilka faktów na temat swing tradingu, które warto uwzględnić na tym etapie:

Strategia ta obejmuje dłuższy niż jednodniowy horyzont, co oznacza, że trading nie zajmuje wiele czasu w ciągu dnia i można łączyć go z innymi zobowiązaniami, np. pracą zawodową.

Swing trading nie wymaga nieustannej uwagi i stałego kontrolowania sytuacji na rynku, jest mniej angażujący niż modele krótkoterminowe. Oczywiście należy pamiętać, że staranny inwestor i tak musi na bieżąco kontrolować swoje inwestycje.

Swing trading to propozycja dla cierpliwych osób, ponieważ pozycje utrzymuje się nawet kilka tygodni lub miesięcy. Oznacza to, że na potencjalne efekty inwestycji trzeba poczekać. Nie należy dawać się ponieść emocjom, gdy rynek porusza się w innym kierunku, niż byśmy sobie życzyli!

Inwestowanie z wykorzystaniem swing tradingu wiąże się z opracowaniem planu działania i trzymaniu się go, nawet jeśli pojawią się straty.

Gdzie można wykorzystać swing trading?

Swing trading może znaleźć zastosowanie na rynkach, które poruszają się w sposób trendowy. Są to m.in.:

indeksy giełdowe,

surowce,

waluty,

