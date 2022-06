Średnia cena OC w I półroczu najniższa od 6 lat

Od 2017 roku obserwujemy spadek średnich cen obowiązkowej polisy komunikacyjnych. Choć kryzys gospodarczy rujnuje budżety Polaków ze względu na rekordową inflację, to ceny OC wydają się być na nią niepodatne. Jednocześnie jest to największy spadek cen od 5 lat. Wszystko ze względu na wojnę cenową, którą prowadzą ubezpieczyciele. W perspektywie spadków miesięcznych ta rywalizacja jest również widoczna i w czerwcu średnia składka zeszła już do poziomu poniżej 500 zł.

W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci porównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym półroczu i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w I półroczu br.?

Średnia cena OC w I półroczu 2022 roku wyniosła 524 zł. Była przez to niższa o 91 zł (14,8%) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku. W II kwartale bieżącego roku również odnotowano zniżkę w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2022 roku. Średnia cena polisy w drugim kwartale wyniosła 511 zł i była niższa o 31 zł niż we wcześniejszym okresie.

- W drugim kwartale 2022 roku przeciętna składka OC spadła o 5,7% i wyniosła 511 złotych. Wysokość średniej składki OC jest tym samym niższa nawet od wartości obserwowanych w pierwszej połowie 2016 roku. Tak niskie średnie składki rodzą obawy nie tylko o finanse sektora ubezpieczeniowego, ale też o jakość likwidacji szkód. Koszty likwidacji szkód silnie rosną od wielu miesięcy, a wysoka inflacja może tylko przyśpieszyć ten proces. – komentuje Tomasz Masajło, prezes zarządu rankomat.pl.

Najdrożej na Pomorzu i Mazowszu

Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (618 zł), mazowieckiego (582 zł) i dolnośląskiego (564 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (433 zł), opolskiego (441 zł) i świętokrzyskiego (452 zł).

Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki wyniosły od -11,5% (woj. pomorskie) do -18,2% (woj. podlaskie).

Największe odchylenia od średniej ceny OC odnotowano w województwach: pomorskim (+17,9%), podkarpackim (-17,4%) i mazowieckim (-15,8%) – wynika z danych rankomat.pl.

Najtańsze i najdroższe miasta

Z analizy cen OC porównywarki rankomat.pl wynika, że w I półroczu 2022 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Gdańska, Wrocławia i Warszawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Opola, Rzeszowa i Katowic. Różnica cen OC pomiędzy najtańszym Opolem a najdroższym Gdańskiem wyniosła aż 46%.

We wszystkich miastach wojewódzkich ceny OC spadły w porównaniu do roku ubiegłego. Największe obniżki dotyczyły mieszkańców Lublina (-17,3%), Bydgoszczy (-19,3%) i Białegostoku (-19,9%).

Analiza powstała w ramach raportu RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych. Zobacz pełną treść raportu >>