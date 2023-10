Sprawdź Kontrahenta - nowa usługa ma pomóc firmom omijać szerokim łukiem niewypłacalnych klientów

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i platforma usług finansowych Apfino rozpoczęły współpracę, aby umożliwić przedsiębiorcom sprawdzanie wiarygodności płatniczej potencjalnych klientów.

Nowa usługa "Sprawdź Kontrahenta" od Apfino (marka Comarch Finance Connect sp. z o.o.) pozwala na uzyskanie kompleksowego raportu o firmie, w tym o jej zadłużeniu i kondycji finansowej, za pomocą jednego kliknięcia.

Nieterminowe płatności to problem, z którym zmaga się niemal 90% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Ok. 40% z nich czeka na przelew nawet ponad dwa miesiące i ostatecznie nie każdy w ogóle płatność dostaje. "Sprawdź Kontrahenta" od Apfino oferuje praktyczne rozwiązanie tego problemu:

Na pewno warto brać przykład z banków, które za każdym razem przed udzieleniem kredytu sprawdzają historię kredytową potencjalnych klientów. Mimo to i tak część nie jest w stanie regulować rat, ale gdyby nie ostrożność, statystyki złych kredytów byłyby dużo wyższe. Jeśli chodzi o relacje B2B, nasz rynek pod tym względem wciąż dojrzewa. Od początku tego roku z rejestru dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor złożono prawie 26 mln zapytań o kondycję finansową osób i firm, to prawie tyle co w całym 2021 roku. Prędzej czy później gruntowne sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahentów stanie się standardem, a im będzie to prostsze do zrobienia, tym stanie się to szybciej - mówi Łukasz Rączkowski, ekspert rynku informacji gospodarczych BIG InfoMonitor.