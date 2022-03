Sposoby pozbycia się sierści z legowiska psa

Jak pozbyć się sierści psa domowymi sposobami? Skuteczne sposoby pozbycia się sierści

Do usuwania sierści z legowiska można się zabrać domowymi sposobami lub z pomocą profesjonalnych środków chemicznych. To, którego z nich użyje właściciel, zależy jedynie od niego i od tego, jak bardzo zabrudzone jest posłanie.

Jak pozbyć się sierści psa domowymi sposobami?

Sposobów na usuwanie sierści z posłania dla psa jest wiele, ale nie wszystkie są skuteczne. Mitem jest twierdzenie, że zwierzęta, które mają krótką sierść, zostawiają jej mniej na legowisku, natomiast te długowłose sprawiają w tym względzie więcej problemów. Usunięcie sierści psa krótkowłosego czasami stanowi nie lada wyzwanie, ponieważ sierść może być sztywna i wbijać się w miękkie posłanie, co znacznie utrudnia jej usunięcie.

Pierwszy, domowy sposób pozbycia się sierści to odkurzanie. Do zbierania sierści najlepiej użyć turboszczotki, a więc szczotki wyposażonej w specjalne włosie ułatwiające zbieranie sierści. Podczas odkurzania można pozbyć się z legowiska również drobinek piasku i brudu. Samo odkurzanie jednak nie wystarczy, a jego efekt może poprawić zwykła szczotka do czyszczenia tapicerki lub szczotka ryżowa, wyposażona w twarde włosie. Jej wykorzystanie pozwala usunąć sierść z legowiska, jednak aby czyszczenie było skuteczne, należy wykonywać je regularnie. W usuwaniu sierści może pomóc również czyszczenie taśmą samoprzylepną - należy nawinąć ją na rękę klejącą stroną do góry i przykładać miejsce obok miejsca do legowiska. Sierść szybko przylepi się do taśmy.

Skuteczne sposoby pozbycia się sierści

Powyższe sposoby pozwalają usunąć psią sierść z legowiska, ale w wielu przypadkach nie są w pełni skuteczne. Od czasu do czasu legowisko należy wyprać, jednak jeśli jest mocno zabrudzone, jego pranie może przyczynić się do zniszczenia pralki lub jej zatkania sierścią. Aby temu zapobiegać, wystarczy użyć proszek Vamoosh. To specjalny proszek o składzie bezpiecznym dla zwierząt, który rozpuszcza sierść znajdującą się w bębnie pralki i pozwala na jej usunięcie z wnętrza wraz z wodą. Używając tego proszku, można dokładnie wyprać legowisko, pozbyć się sierści zwierząt i utrzymać pralkę w dobrym stanie technicznym. Specyfik ułatwi wypłukanie sierści i pozostawi czyste tkaniny w nienaruszonym stanie, dzięki czemu posłużą pupilowi na dłużej.

Wspomniany proszek stanowi jednak dodatek do prania, który pozwala skutecznie usunąć całą sierść z legowiska. Należy więc używać go wraz ze standardowym proszkiem do prania - powinien to być jednak proszek bezpieczny dla zwierząt, nie środek do prania tapicerowanych mebli lub inny specyfik, mogący wywołać reakcję alergiczną u zwierzęcia, np. podrażnienie skóry lub łzawienie oczu. W sklepach można znaleźć chemię do prania przyjazną dla czworonożnych przyjaciół i tej należy używać do prania ich legowiska. Warto zrezygnować z tradycyjnych płynów do płukania, których zapach może być dla zwierzęcia drażniący. Do prania można używać też specjalnych kulek z rzepami, do których przyczepia się sierść z posłania. Kulki wystarczy wrzucić do bębna pralki, a następnie włączyć urządzenie.