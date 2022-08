Sposoby na zdobycie i lojalizację klientów w sklepie osiedlowym

Czasem wystarczą naprawdę proste działania, by zachęcić klientów do kupowania u siebie zamiast u konkurencji. W tym celu warto poznać oczekiwania kupujących oraz argumenty, które przekonują ich do wyboru takiego, a nie innego sklepu. Dobrze też przyjrzeć się ewentualnym przeszkodom, które mogą powstrzymywać ich przed zakupami u Ciebie.

Terminal płatniczy, czyli wygoda i łatwe płatności nawet bez portfela

Wyobraźmy sobie taką sytuację: zaspany człowiek wychodzi rano z psem. Już na spacerze przypomina sobie, że przecież skończyło mu się pieczywo i mleko do kawy. Niestety nie wziął ze sobą gotówki ani nawet portfela. Ma za to telefon z podpiętą w aplikacji kartą i mógłby od razu zrobić zakupy u Ciebie... gdybyś tylko miał terminal POS. Tak, sprawa może być aż tak prosta! Brak możliwości zapłacenia bezgotówkowo sprawia, że tracisz potencjalnych klientów, którym w takiej sytuacji jak powyższa bardziej opłaca się pójść do sklepu przecznicę dalej, niż zawracać do domu po gotówkę.

Odpowiedni asortyment, czyli potrzebne drobiazgi w zasięgu ręki

Jeśli jesteś właścicielem sklepu, najpewniej doskonale wiesz, które produkty sprzedają się najlepiej i o co klienci często pytają. Staraj się zapisywać takie informacje – np. czego kupujący szukają, a Ty nie masz tego w swojej ofercie – dzięki temu nie umknie Ci to z głowy i będziesz na bieżąco reagować na aktualne zapotrzebowanie.

Ponadto pamiętaj, że preferencje, potrzeby i mieszkańcy osiedla się zmieniają. Być może wystarczy zacząć oferować nieco inne produkty, by zyskać nowych klientów. Pomyśl zwłaszcza o takim asortymencie, którego nie ma konkurencja. Intensywnie reklamowana marka soków, środki przeciwbólowe bez recepty, a może doładowania telefonu?

Usługi, które chce się mieć jak najbliżej domu

Apteka, przedszkole, bankomat, punkt odbioru przesyłek kurierskich... Choć jako właściciel osiedlowego sklepu nie będziesz realizować recept ani zajmować się dziećmi, to i tak zostaje Ci całkiem sporo możliwości, by odpowiedzieć na potrzeby okolicznych mieszkańców.

Jeśli masz trochę miejsca na zapleczu, Twój sklep może służyć za punkt odbioru paczek – a nieraz zdarza się, że idąc po przesyłkę, klient przypomina sobie, że przy okazji może dokupić jakiś produkt, który akurat mu się skończył, albo spojrzy na półkę i nagle zachce mu się czegoś słodkiego. Tak właśnie możesz zwiększać swoje obroty. Pod warunkiem że – patrz punkt pierwszy – masz terminal do płatności kartą i telefonem.

A skoro już o terminalu mowa – czy wiesz, że umożliwia on również wypłaty gotówki? Jeśli więc w pobliżu nie ma bankomatu, niejeden klient chętnie zrobi u Ciebie zakupy, żeby przy okazji skorzystać z usługi cash back i wypłacić niewielką kwotę. Dla Ciebie to podwójna wygoda, bo im więcej osób tak zrobi, tym mniej gotówki będziesz musiał przechowywać w kasie lub konwojować do banku.

Darmowy sposób na przyciągnięcie klientów – terminal w Programie Polska Bezgotówkowa

Sam terminal oczywiście nie załatwi wszystkiego – liczą się też relacje z klientami, świeżość produktów, odpowiednia ekspozycja czy właściwe ceny. Jeśli jednak chodzi o wygodę robienia zakupów czy atrakcyjne usługi dodatkowe, trudno o lepsze rozwiązanie niż urządzenie do płatności kartą – szczególnie że jest ono naprawdę atrakcyjne finansowo.

Jeśli bowiem skorzystasz z Programu Polska Bezgotówkowa, swój pierwszy terminal otrzymasz za 0 zł. Instalację urządzenia, jak również obsługę płatności bezgotówkowych przez okres 5 miesięcy (lub do osiągnięcia 42 tys. zł obrotu) masz za darmo. Ile zapłacimy po darmowym okresie? Wiele zależy od wyboru agenta rozliczeniowego. Decydując się na urządzenie od PolCard from Fiserv, możesz liczyć nawet na kolejne 19 miesięcy abonamentu w kwocie 1 zł/mies. oraz korzystne stawki prowizyjne.