Specjaliści posługujący się językiem Scala nie muszą obawiać się Hiring Freeze

Lepiej zatrudniać niż zwalniać

Pojęcie “hiring freeze” oznacza ograniczenie lub całkowite wstrzymanie procesów rekrutacyjnych. W 2022 roku w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii mamy do czynienia dokładnie z takim zjawiskiem, a nawet zwolnieniami. Cięcia w rozbudowywaniu swoich zespołów wprowadziły największe firmy technologiczne na świecie, takie jak Meta, Twitter, Uber czy Netflix. Jednocześnie, portal No Fluff Jobs w I połowie 2022 roku odnotował w Polsce wzrost opublikowanych ogłoszeń aż o 97 proc.. A według specjalistów to najlepszy moment, by zatrudniać.

Europejski rynek IT jest w bardzo dobrej kondycji. Dlatego już niebawem możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem “labor hoarding” – czyli „gromadzenia zasobów ludzkich” na trudniejsze czasy. Zatrudnianie talentów w obecnej sytuacji jest najlepszą strategią. Dlatego ponownie otwieramy kolejny darmowy Scala bootcamp, który cieszy się zainteresowaniem i po którym można znaleźć w naszej firmie zatrudnienie i rozpocząć nowy etap zawodowy w międzynarodowej firmie z ciekawymi projektami – mówi Jacek Mrzygłód, Employer Branding and Communications Lead w Evolution.

Scala technologią przyszłości

Na rynku IT widać wzrost zainteresowania językiem programowania Scala ze względu na jej ogromny potencjał. Największe firmy technologiczne z całego świata korzystają z tej technologii. Jego atrakcyjność polega na tym, że jest on elastyczny. Można go wykorzystywać w wielu obszarach i bardzo dobrze współgra z kodami Javy, co daje dostęp do wielu istniejących bibliotek. Jak podkreśla Aliaksandr Baranouski, Backend Developer w Evolution, przede wszystkim należy przestać postrzegać ten język, jako przedłużenie Javy i zrozumieć, że Scala może być wykorzystywana do programowania funkcjonalnego.

To, co wyróżnia ten język, według Marcina Kustra, Backend Developer w Evolution, to bogaty system typów, doskonałe wsparcie dla narzędzi opartych na Javie oraz nacisk na sprawdzanie w czasie kompilacji, a nie w czasie uruchamiania i dopasowywania wzorców.

Jak wynika z kalkulatora wynagrodzeń No Fluff Jobs mediana zarobków dla seniorów programujących w Scali to przy umowie B2B 27 tys. złotych (+VAT) miesięcznie, a w przypadku umowy o pracę 20,5 tys. brutto miesięcznie. Przy czym najwyższe stawki dla specjalistów tego języka przy kontrakcie to 31 tys. złotych (+VAT), a przy UoP 24 tys. złotych brutto. Dane pochodzą z ostatnich 6 miesięcy.

Już ¼ Polaków chciałaby pracować w firmie międzynarodowej

Jak wynika z jednego z raportów Evolution 40 proc. Polaków chciałoby pracować w firmie wielokulturowej. Jednocześnie ¼ z nas chciałaby pracować w firmie międzynarodowej. W kontekście coraz popularniejszej pracy zdalnej oraz dobrej kondycji rynku IT w Europie jest to dziś zdecydowanie łatwiej dostępne niż jeszcze kilka lat temu. Jedną z międzynarodowych firm IT, która jest obecna na polskim rynku, a która cały czas zatrudnia nowych pracowników jest Evolution. Gamingowa firma cały czas prowadzi rekrutacje do swojego centrum inżynieryjnego, które otworzyła w tym roku w Warszawie.

Scala Bootcamp od Evolution

Firma Evolution dostrzega również potencjał języka Scali, sama zatrudnia specjalistów, którzy mają doświadczenie w tym obszarze. Jednocześnie firma stawia na edukację i po raz kolejny organizuje Scala Bootcamp, który odbędzie się między styczniem a marcem 2023 roku. Osoby zainteresowane wydarzeniem mogą zapisać się tutaj. Rekrutacja trwa do 23 grudnia.

W 2020 roku, gdy byłem jeszcze studentem, zacząłem uczyć się Scali. Dołączyłem wtedy do jednego z pierwszych bootcampów Evolution Scala. Po nim dołączyłem do zespołu inżynierów tej firmy. Później zdecydowałem się dołączyć do zespołu mentorów, aby podzielić się wiedzą z większą liczbą osób i zaprosić je do nauki zarówno OOP, jak i funkcjonalnych aspektów Scali w podstawowych pojęciach, takich jak klasy, obiekty, cechy i struktury kontrolne, a także jak stosujemy je w kodzie stylizowanym na funkcjonalny. Bliżej końca kursu odkryjemy temat Event Sourcing i wzorców CQRS, podzielę się naszym doświadczeniem w pracy z tymi wzorcami w Scali i jak te wzorce mogą być zaimplementowane za pomocą narzędzi dostępnych dla Scali – mówi Volha Shuleika, Backend Developer w Evolution.

Firma Evolution na wydarzenie zaprasza wszystkich chętnych, którzy znają już podstawy Scali, Javę, ale również tych, którzy nie mają doświadczenia ze Scalą albo programowaniem funkcyjnym, a chcieliby się nauczyć podstaw. Najlepsi uczestnicy otrzymają od firmy oferty pracy. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych inżynierów Scali z Evolution Engineering.