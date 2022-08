Specjaliści IT nie chcą wracać do biur. Pracodawcy już wiedzą jak to wykorzystać

Informacja o trybie pracy to podstawa

Z analiz the:protocol wynika, że tryb pracy to jeden z pierwszych elementów, na które kandydaci z branży IT zwracają uwagę, rozpatrując oferty pracy. Pozostałe informacje, jakie przede wszystkim ich interesują to widełki zarobków oraz szczegółowy opis projektu.

– Tryb pracy, widełki i projekt – to triada, która się nie zmienia. Z naszych badań wynika, że te trzy elementy kandydaci z branży IT biorą przede wszystkim pod uwagę, przeglądając oferty. Najmniej skłonni są do aplikowania na stanowiska, w których tryb pracy nie został jasno sprecyzowany. Ogłoszenia zawierające transparentną informację na temat tego jak i w jakich proporcjach pracuje firma, cieszą się największym zainteresowaniem, a wśród nich najpopularniejsze są aktualnie ogłoszenia zdalne i hybrydowe. Brak oznaczenia trybu pracy w ogłoszeniu może też sprawić, że trudniej będzie do niego dotrzeć – analizując zachowania użytkowników widzimy wyraźnie, że wielu z nich rozpoczyna przeszukiwanie ofert właśnie zaznaczając filtr dotyczący oczekiwanego trybu pracy – wyjaśnia Piotr Trzmiel, Head of Growth, the:protocol.

Stosunkowo nową tendencją, na jaką zwracają uwagę specjaliści rynku pracy, jest precyzowanie przez kandydatów lokalizacji, nawet gdy nie poszukują oni pracy stacjonarnej. Prawdopodobnie coraz więcej specjalistów IT dostrzega, że pracodawcy preferują model hybrydowy, a w obliczu okazjonalnych wizyt w biurze, lokalizacja miejsca pracy zaczyna na powrót zyskiwać na znaczeniu.

Praca zdalna vs. hybrydowa – jednak coś się zmienia

Jeszcze w 2021 roku większość propozycji zatrudnienia, skierowanych do specjalistów IT dotyczyła modelu całkowicie zdalnego. Tymczasem od początku 2022 roku regularnie maleje liczba ofert pracy wyłącznie zdalnej. Już w pierwszym półroczu 2022 roku, dominującym i proponowanym przez pracodawców modelem stała się praca hybrydowa. W drugim kwartale tendencja pogłębiła się – aż 60 procent ofert w serwisie the:protocol dotyczyło właśnie tego trybu.

Pracodawcy proponują zarówno model zdalny, jak i hybrydowy tak kandydatom z doświadczeniem – seniorom oraz midom, jak i juniorom. Co ciekawe, procentowo ten tryb przeważa w ogłoszeniach pochodzących od pracodawców usytuowanych w miastach średniej wielkości. W ośrodkach takich jak np. Bielsko-Biała, Olsztyn czy Bydgoszcz niemal 100 proc. ofert zakłada pracę hybrydową i zdalną, podczas gdy w miastach takich jak Warszawa, Katowice czy Gdańsk częściej pojawiają się także propozycje pracy stacjonarnej.

– Choć o trybie home office powiedziano już niemal wszystko, widzimy wyraźnie, że na rynku pracy nadal trwają przetasowania w tym zakresie. Niedawno głośno było np. o ruchach światowych koncernów, rekomendujących albo wręcz nakazujących pracownikom powrót. W Polsce branża nie chce masowo wracać do biur. Specjaliści IT oczekują elastyczności, a pracodawcom zależy przede wszystkim na przyciągnięciu i utrzymaniu wartościowych ekspertów, dlatego są otwarci na ich oczekiwania. Dostrzegają jednak zalety pracy hybrydowej, więc zaczyna ona dominować nad zdalną. W związku z tym pracownicy, szukając nowego zatrudnienia, nie mogą tego już robić w zupełnym oderwaniu od lokalizacji – podsumowuje Piotr Trzmiel, Head of Growth, the:protocol

Kto najbardziej nie chce wracać do biur?

Coraz częściej pracodawcy starają się także głębiej zrozumieć motywacje kandydatów i dać temu wyraz w ofertach. Stąd pojawiające się w ogłoszeniach informacje o tym, że firmy nie mają nic przeciwko tzw. workation (termin ten oznacza pracę połączoną z wyjazdem, najczęściej turystycznym, wykonywaną z dowolnego miejsca), wspierają, a czasem nawet dofinansowują je. Nakierowanym na inną grupę zwolenników pracy zdalnej benefitem akcentowanym w ogłoszeniach bywa także dofinansowanie i doposażenie domowego biura. Coraz wyraźniej widać, że branża IT „odrobiła lekcje” i zrozumiała założenia pracowników, którzy nie chcą wracać do biur.

– Motywacje pracowników IT, dla których praca zdalna i hybrydowa jest ważna, są różnorodne. Najbardziej medialnym przykładem są na pewno tzw. „cyfrowi nomadzi”, a więc osoby, które chcą łączyć pracę z podróżowaniem po świecie. Dla nich liczy się przede wszystkim wolność i możliwość pracy niezależnie od miejsca i czasu. Kolejną, interesującą z punktu widzenia pracodawców grupę moglibyśmy nazwać roboczo „ustabilizowanymi rodzicami”. Na początku przejście w tryb home office było dla nich szokiem, całkowicie zdezorganizowało codzienność i wypracowany styl życia. Z czasem zmienili swoje nawyki, niektórzy z nich mieli wreszcie okazję, aby doposażyć domowe biuro i docenić zalety pracy z domu, takie jak m.in. możliwość optymalizacji czasu pracy i harmonii pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Kolejna ciekawa grupa to przedstawiciele generacji Z. Dla nich praca zdalna i hybrydowa to przede wszystkim wolność wyboru i dopasowania pracy do dynamicznego stylu życia. Warto pamiętać, że na rynku pracy z powodzeniem funkcjonują już także osoby, które jeszcze nigdy nie były w biurze. To przedstawiciele pokolenia, które rozpoczęło aktywność zawodową w czasie pandemii i zastało pracę zdalną jako element „nowej rzeczywistości” – mówi Szymon Płodowski, IT HR Business Partner w Grupie Pracuj, ekspert the:protocol.

Specjaliści podkreślają, że firmy, które chcą lepiej i szybciej przyciągać wartościowych kandydatów, nie mogą poprzestawać wyłącznie na transparentnym komunikowaniu otwartości na różne modele pracy. Zrozumienie i otwartość na potrzeby tych kandydatów, którzy nie chcą wracać do biur – to droga, którą warto iść, aby zmaksymalizować efektywność procesów rekrutacyjnych i przyciągnąć wartościowe talenty.