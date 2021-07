Spacer z psem podczas upału – o co trzeba się zatroszczyć?

Wyczekiwane ciepłe dni wreszcie nadeszły. Z ulgą zrzucamy kurtki i płaszcze, w pośpiechu nakładamy lżejszą odzież i obuwie, by wybrać się na letni spacer ze swoim pupilem. Jednak to, co może być dla nas radością, dla psiaka może okazać się nieprzyjemną wyprawą. Jak zadbać o psa podczas upałów?