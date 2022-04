Spacer po Krupówkach – na co warto zwrócić uwagę?

Muzeum Oscypka

Oscypki to podhalański przysmak, który jest swoistym symbolem Zakopanego. Dostać go można praktycznie wszędzie: w okolicznych sklepach, na stoiskach handlowych czy w przydrożnych punktach gastronomicznych. Oscypka w różnych odsłonach serwuje również każda restauracja na Krupówkach. Spacerując po deptaku, warto zejść w kierunku ul. Jagiellońskiej, przy której znajduje się słynne Muzeum Oscypka. To miejsce absolutnie wyjątkowe, gdzie doskonale bawić się będą zarówno dorośli, jak i dzieci. W Muzeum Oscypka rodowity baca opowiada o historii powstania serów. Można tam również wykonać własny oscypek oraz zrobić zakupy w certyfikowanym sklepie.

Koleją linową na Gubałówkę

Wszystkim, którzy spragnieni są widoków, polecamy przejazd kolejką linową. Będąc na Gubałówce, można podziwiać panoramę Tatr i całe Zakopane znajdując się u ich stóp, a sama trasa kolejki linowo-terenowej dostarczy mnóstwa niezapomnianych wrażeń. Dolna stacja kolejki na Gubałówkę znajduje się bardzo wygodnym punkcie – na samym końcu Krupówek.

Oczko wodne z drewnianym mostkiem

Jedną z najstarszych i najbardziej popularnych atrakcji na Krupówkach jest oczko wodne z drewnianym mostkiem na Foluszowym Potoku. Znajduje się ono na końcu deptaka, niedaleko skrzyżowania ulicy Staszica z Piłsudskiego. Żaden turysta nie powinien wracać z Zakopanego bez klasycznego zdjęcia przy słynnym oczku wodnym. To wyjątkowe miejsce, pełne uroku i góralskiego klimatu, które przyciąga wczasowiczów od przeszło dwudziestu lat. To jeden z najpiękniejszych punktów, jakim poszczycić się może miasto Zakopane – widok na Tatry, na większą część Krupówek oraz krystalicznie czysta woda zachwyci każdego, kto postanowi odwiedzić Oczko Wodne na Foluszowym Potoku.

Muzeum Retro Maniak

Muzeum Retro Maniak to miejsce stworzone z myślą o tych, którzy lubią raz na jakiś czas przenieść się do czasów dzieciństwa – lat 80. i 90. Można tu spotkać postaci z najwspanialszych bajek tamtych czasów: Bolka i Lolka, Pszczółkę Maję, Baltazara Gąbkę, Muminki czy Smerfy. Na ekspozycjach Muzeum znajdują się także regionalne lalki ubrane w ludowe, ręcznie robione stroje. Znajdzie się również coś dla fanów kultowej elektroniki! W zbiorach Muzeum zobaczyć można kultowe Atari czy Commodore oraz kilka gier typu Flipper. Osoby lubiące powroty do przeszłości z pewnością prędko nie opuszczą progów Muzeum Retro Maniak, które znajduje się przy ul. Krupówki 48.

Dolna Równia Krupowa

W Zakopanem znajduje się miejsce absolutnie niezwykłe, które znane jest przede wszystkim za sprawą drewnianego napisu ZAKOPANE. Mowa oczywiście o Dolnej Równi Krupowej, która znajduje się przy ul. Kościuszki 12, czyli kilka minut spacerkiem od Krupówek. To ogromny park, na którego terenie znajduje się wiele cichych zakątków i pięknych alejek, liczne rzeźny i atrakcje dla dzieci, w tym sezonowe wesołe miasteczko i duży plac zabaw. Dolma Równia Krupowa to doskonałe miejsce na odpoczynek i chwilę wytchnienia dla osób, które zmęczyły już ruchliwe Krupówki i liczne stoiska targowe. Park warto odwiedzić także dla zachwycającego widoku, roztacza się tu bowiem panorama na Zakopane, widok na Tatry, a szczególnie na Giewont i Gubałówkę.

Myszogród

Myszogród znany jest również pod nazwą Miniaturowego Mysiego Parku Rozrywki. To miejsce niezwykle oryginalne, w którym można podejrzeć codzienne życie tysięcy gryzoni z całego świata! Myszogród liczy sobie ponad 200 metrów kwadratowych, a na jego terenie znajdują się najróżniejsze scenerie i atrakcje. Można tu zobaczyć m.in. myszy jeżdżące pociągiem czy latające statkiem kosmicznym. Kreatywność założycieli Parku wraz z charakterem niezwykłych gryzoni sprawia, że jest to miejsce doskonałe zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Myszogród znajduje się przy ul. Krupówki 81.

Wyjątkowa restauracja na Krupówkach

Krupówki znane są nie tylko ze swojego wyjątkowego położenia, ale również z bogatej oferty gastronomicznej. Można tu zjeść tradycyjne podhalańskie dania, które serwowane są zazwyczaj przy akompaniamencie góralskich muzyków. Spacerując deptakiem, zdecydowanie warto odwiedzić którąś z tamtejszych restauracji i spróbować lokalnych specjałów. Ciekawym miejscem jest restauracja widokowa Góralski Browar sprytnie łącząca zakopiańskie smaki z popularnymi potrawami takimi jak pizza i burgery, których w takim wydaniu na próżno szukać w całym Zakopanem. Ale to nie wszystko! Usytuowanie na ostatnim piętrze Centrum Handlowego Krupówki 40 sprawia, że lokal jako jedyny na Krupówkach może pochwalić się widokiem na góry. Ta restauracja jest idealnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie świetne jedzenie w niebanalnej scenerii.