SMS z urzędu? Polacy to lubią!

82% Polaków chce otrzymywać SMS-y z urzędów - wynika z raportu SMSAPI. Alerty RCB, e-recepty, powiadomienia o gotowym do odbioru dowodzie osobistym lub paszporcie – to tylko niektóre z informacji, które na co dzień otrzymujemy od instytucji publicznych za pośrednictwem SMS-ów.