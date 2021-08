SMS o drugiej dawce szczepionki od M0BYWATEL? To oszustwo!

Ostrzegamy, że instalacja aplikacji (dedykowanej na system Android) na smartfonie spowoduje pobranie złośliwego oprogramowania. Może ono śledzić nasz każdy ruch, w tym wykraść dane logowania, np. do banku.

W ostatnich miesiącach znacząco nasiliła się liczba ataków związanych z pandemią oraz szczepionkami. Warto zachować czujność i podchodzić do wszelkich ofert i komunikatów z dystansem. Przestępcom zależy najczęściej na tym, abyśmy kliknęli w podesłany w SMS-ie lub wiadomości e-mail linki. Zwykle kieruje on na podrobioną stronę, łudząco podobną do strony firmy lub instytucji wzbudzającej zaufanie. Pozostawienie na niej swoich danych lub pobranie podstawionej tam aplikacji jest równoznaczne z przekazaniem w ręce cyberprzestępców wrażliwych danych, które z pewnością wykorzystają niezgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jak nie paść ofiarą przestępców w internecie

- Przede wszystkim zawsze należy zachować czujność, gdy otrzymujemy podejrzaną wiadomość z linkiem, która dodatkowo zachęca nas do pobrania aplikacji - tłumaczy Dominika Szewczyk z CyberRescue.

Jeśli nie wiemy skąd pochodzi wiadomość oraz link, lepiej zignorować ją, a dany numer telefonu zablokować.

Dobrze jest również zainstalować oprogramowanie antywirusowe, które będzie w stanie zapobiec lub wyeliminować przynajmniej część ataków.

W przypadku, gdy ktoś nieświadomie pobrał szkodliwą aplikacje i zorientował się po czasie, należy jak najszybciej wyłączyć urządzenie i udać się z nim do serwisu, który zajmie się oczyszczeniem go ze złośliwego oprogramowania. Należy również za pomocą innego, bezpiecznego urządzenia zmienić dane dostępowe do konta bankowego, powiadomić swój bank zaistniałej sytuacji i uważnie przejrzeć transakcje.