Smartwatche mają pozytywny wpływ na zdrowie. 87 proc. użytkowników wprowadziło co najmniej jeden nowy zdrowy nawyk

W skrócie

Europejskie Badanie Zdrowia HUAWEI 2023 pokazuje, że zainteresowanie Europejczyków swoim zdrowiem jest wysokie, a respondenci w równym stopniu koncentrują się na dobrym samopoczuciu psychicznym i zdrowiu fizycznym (83% vs. 82%). Jednakże tylko 50% obywateli Europy jest zadowolonych ze swojej sprawności fizycznej, a 91% chce poprawić przynajmniej jeden aspekt swojego stylu życia. Mimo to aż 54% Europejczyków nie odbywa regularnych badań lekarskich. Znacznie lepiej wypadają na tym polu użytkownicy smartwatchy, z których 63% odwiedza lekarza po otrzymaniu alarmujących sygnałów z ich urządzenia.

Dlaczego to ważne

Konsekwentne śledzenie wskaźników zdrowotnych pomaga rozwinąć, bardzo ważne w nabywaniu nowych nawyków, mikroprzyzwyczajenia i zmianę zachowania. Dane z badań HUAWEI pokazują, że znaczący wpływ mogą mieć na to smartwatche. Z opublikowanego badania wynika, że 88% użytkowników tych urządzeń uważa, że pomagają one w poprawie zdrowia fizycznego. Natomiast 87% użytkowników smartwatchy wprowadziło co najmniej jeden nowy zdrowy nawyk w życiu.

Ciekawostki statystyczne z badania

91% badanych chce poprawić co najmniej jeden aspekt stylu życia związanego ze zdrowiem, dążąc do wprowadzenia średnio czterech zdrowych nawyków.

Dla wielu osób priorytetem była redukcja stresu (43% respondentów), a następnie utrzymanie prawidłowej wagi (40%), zdrowe odżywianie (35%), zapewnienie odpowiedniej ilości snu (35%) i codzienne ćwiczenia (34%).

72% Europejczyków przyznało, że potrzebuje dodatkowej motywacji do przestrzegania wybranych przez siebie zdrowych nawyków, a ponadto często ją traci.

88% użytkowników smartwatchy uważa, że urządzenia te mogą pomóc w poprawie zdrowia fizycznego, 86% ogólną jakość życia, a 76% zdrowie psychiczne.

83% Europejczyków koncentruje się na dobrym samopoczuciu psychicznym i zdrowiu fizycznym.

54% Europejczyków nie odbywa regularnych badań lekarskich.

Tymczasem ponad 74% użytkowników smartwatchy szuka porady, gdy urządzenie ostrzega ich o nieprawidłowych wskaźnikach zdrowotnych, co prowadzi 63% z nich do wizyty u lekarza w celu dalszej analizy.

87% użytkowników smartwatchy wprowadziło średnio dwa nowe, zdrowe nawyki na podstawie danych z urządzenia. Było to na przykład zwiększenie częstotliwości ćwiczeń (47%), wydłużenie czasu ich trwania (41%), poprawę nawyków związanych ze snem (39%) i dostosowanie diety (28%).

Tylko 50% Europejczyków zadowolonych ze swojego stanu zdrowia. Ankietowani podkreślali obawy dotyczące sprawności fizycznej (24%), ruchliwości (26%), obniżonego poziomu energii (29%) oraz nadwagi lub otyłości (46%).

Użytkownicy inteligentnych zegarków w Europie, w porównaniu do osób niebędących ich użytkownikami, są średnio o 51% bardziej świadomi, jakie powinny być prawidłowe wyniki dla wszystkich podstawowych wskaźników zdrowotnych.

Ponadto wykazują o 75% wyższą znajomość docelowego poziomu tkanki tłuszczowej i o 71% wyższą znajomość prawidłowego dziennego celu kalorycznego.

Użytkownicy smartwatchy sprawdzają swoje podstawowe wskaźniki zdrowotne ponad dwa razy częściej niż osoby niekorzystające z nich. W szczególności monitorują oni tętno, nasycenie krwi tlenem i spalone kalorie prawie trzy razy częściej niż osoby bez urządzenia (odpowiednio 2,8x, 2,7x i 2,6x).

Wśród codziennie śledzonych pomiarów dominuje aktywność fizyczna, mierzona krokami, przy czym prawie połowa wszystkich użytkowników monitoruje swoje kroki codziennie – jest to ważny czynnik przyczyniający się do poprawy zdrowia.

Zdaniem badaczy

– Zdrowie psychiczne i fizyczne są priorytetami dla każdego z nas z osobna, ale też dla całego społeczeństwa. (…) Nasze badania ujawniły pewne niepokojące obserwacje, ale też jednoznacznie pokazały, jak duży wpływ na nasze nawyki prozdrowotne mogą mieć smartwatche wyposażone w wiarygodne funkcje badania wielu parametrów zdrowotnych – mówi William Tian, prezes Huawei Consumer Business Group na Europę.

Między wierszami

Badanie wskazuje na silną korelację między używaniem smartwatcha a poprawą zdrowotnych nawyków, co może być krokiem milowym w promowaniu zdrowego stylu życia. Smartwatche stanowią bowiem wygodne i dostępne narzędzie, które może znacząco wpływać na zdrowe nawyki.

Podsumowując

Jak się okazuje smartwatche są nie tylko modnym dodatkiem, ale mogą być również skutecznym narzędziem w budowaniu zdrowych nawyków i zwiększaniu świadomości zdrowotnej. Jednak warto pamiętać, że nie zastąpi ona w pełni profesjonalnej opieki zdrowotnej czy regularnych badań lekarskich.