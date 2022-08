Smartfon dla kobiety pracującej – jak wybrać idealny smartfon do 1000 złotych?

Twój telefon – Twój biznes

Współczesna business woman, oprócz kubka kawy ma w rękach smartfona, a w nim ułożony plan dnia. Zakup nowego smartfona także warto zaplanować. Dziś, nawet przy liście długich wymagań, nie jest to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Producenci smartfonów robią wszystko, by przyciągnąć klienta i zaoferować mu coś, co będzie odpowiadało jego potrzebom, ale i trudnej, ciągle zmieniającej się sytuacji na rynku. To nie jest dobry rok dla firm, choć jedna marka wybija się na jego czołówkę.

Samsung w 2022 roku nie odnotował spadków sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dlaczego? Jednym z powodów może być fakt, że w swojej ofercie ma smartfon do 1000 złotych, który spełnia większość oczekiwań nawet najbardziej wymagających użytkowników. A ci zazwyczaj chcą dostać jak najwięcej, płacąc jak najmniej. Firmy zaczynają to rozumieć.

Kup więcej, zapłać mniej

Sprzedażą rządzą dziś produkty ze średnich segmentów – szukamy dobrej jakości w oszczędnej formie. Nie chcemy byle czego, bo wiemy, że szybko będziemy musieli wrócić po kolejny egzemplarz. Nie możemy pozwolić sobie na najwyższą półkę cenową, więc najlepszym rozwiązaniem jest dla nas produkt po prostu osiągalny. Producenci to wiedzą i przygotowują oferty tak, by smartfon do 1000 złotych zadowolił nasze potrzeby i zachęcił do powrotu. Wystarczy przyjrzeć się jednemu z nich – Samsung A13 łączy dwie cechy: to telefon do 1000 złotych, który oferuje więcej, niż mogłoby się wydawać przy tym przedziale cenowym.

Dobry menedżer w zasięgu ręki

Co oferuje telefon do 1000 złotych? Samsung A13 jest modelem, który może pełnić rolę asystenta w każdym rodzaju pracy. Jego duży wyświetlacz Infinity-V o wielkości 6,6'' a do tego rozdzielczość FHD+ ułatwią każde twórcze działanie na mobilnych aplikacjach. Zabieganym, którzy potrzebują w mgnieniu oka uchwycić mijany właśnie obraz, ułatwi zadanie aparat ultraszerokokątny 5MP z kątem widzenia wynoszącym 123º – jest on analogiczny do tego, jakim dysponuje ludzkie oko. Dla kobiet, które rządzą social mediami, idealna będzie opcja obiektywu z głębią ostrości i funkcją bokeh. Dzięki nim każde zdjęcie będzie wyglądać profesjonalnie. Do tego ośmiordzeniowy procesora i duża pamięć, by pomieścić wszystko.

Telefon może być kopalnią niezbędnych informacji i zawsze pod ręką. Kobiety zadowoli wygląd smartfona i jego minimalistyczny design, który idealnie wpisuje się w dresscode współczesnej kobiety biznesu. W tym przypadku mniej znaczy więcej.