SkyShowtime, nowy serwis streamingowy rusza w Polsce 14 lutego

SkyShowtime to nowy europejski serwis streamingowy, który w 2023 roku serwis kontynuuje ekspansję na kolejne europejskie rynki - od 14 lutego br. usługa trafi na osiem nowych rynków w Europie Centralnej: do Polski, Albanii, Czech, Kosowa, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i na Węgry. Po tej premierze liczba rynków, na których nowa platforma będzie dostępna, wzrośnie do 20.

Widzowie na debiutujących rynkach będą mogli oglądać premiery kinowych hitów od Universal Pictures i Paramount Pictures oraz bogatą ofertą kultowych filmów i seriali wyprodukowanych przez Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock.

Poza tym serwis zaoferuje nowe i dostępne wyłącznie w SkyShowtime seriale, produkcje familijne i dla dzieci oraz różne oryginalne programy, dokumenty i inne treści lokalne, produkowane specjalnie na tę platformę. Firma ogłosiła niedawno pozyskanie 21 seriali oryginalnych od HBO Max w Europie, w tym nowych produkcji, które w 2023 r. zadebiutują jako SkyShowtime Originals.

Od lutego polscy widzowie serwisu będą mogli oglądać takie filmy, jak: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman and Top Gun: Maverick.

Wśród seriali na SkyShowtime będzie można obejrzeć m.in.: czeski The Winner, polską Warszawiankę, węgierski Informator, a także 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Season 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Season 1 and 2, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy i Yellowstone.

W najbliższych miesiącach platforma zapowiada również udostępnienie takich produkcji jak: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (S1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone i The Great Game oraz Czech It Out (Czechy), Hackerville (Rumunia), One True Singer (Rumunia), Ruxx (Rumunia), Tuff Money (Rumunia), The Sleepers (Czechy), Success (Chorwacja).

Serwis SkyShowtime będzie dostępny dla użytkowników bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com oraz w aplikacji SkyShowtime na urządzenia Apple z systemami iOS i tvOS, na urządzenia z systemem Androidem, a także na Android TV, Google TV, telewizory LG.

W Albanii, Kosowie, Macedonii Północnej i Słowacji dostęp do SkyShowtime będzie kosztował 5,99 EUR miesięcznie. Cena za miesiąc dostępu w Rumunii to 3,99 EUR. Miesięczna opłata w Czechach wyniesie 179 CZK, na Węgrzech – 1999 HUF, a w Polsce – 24,99 PLN.