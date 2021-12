Skóra odwodniona – skuteczna pielęgnacja

Skóra odwodniona – przejściowy stan

Na samym wstępie warto podkreślić, że skóra odwodniona a sucha to nie to samo. Cera sucha to po prostu jeden z typów skóry, tak samo jak mieszana, normalna i tłusta. Odwodnienie zaś jest jedynie tymczasowym stadium, który może nam się przytrafić niezależnie od tego, czym na co dzień cechuje się nasza cera.

Skóra odwodniona wiąże się z brakiem wystarczającej ilości wody w naskórku, co pociąga za sobą szereg dolegliwości. Jak wiadomo, woda jest istotnym elementem w naszym ciele, który odgrywa ważną rolę w wielu procesach zachodzących wewnątrz organizmu. Jego obecność w skórze odpowiada za jej jędrność, elastyczność, miękkość i blask, dlatego z chwilą, kiedy nawilżenie spada poniżej wymaganego poziomu, nie tylko zauważymy, ale także odczujemy różnicę.

Odwodniona skóra zazwyczaj staje się ściągnięta, matowa i napięta. Nierzadko pojawia się zaczerwienienie, a do tego uczucie swędzenia i pieczenia. Wynika to z faktu, że bariera hydrolipidowa zostaje zaburzona, w związku z czym cera nie może właściwie się bronić przed czynnikami zewnętrznymi. Utrata nawilżenia powoduje też, że gruczoły łojowe zaczynają pracować ze zdwojoną siłą, w związku z czym wraz z odwodnieniem może pojawić się nadmierna produkcja sebum. W żadnym wypadku nie należy wówczas dodatkowo przesuszać cery, by zlikwidować nieestetyczne świecenie, ponieważ w ten sposób możemy doprowadzić do zaostrzenia wszelkich objawów.

Dlaczego skóra staje się odwodniona?

Na taki stan może przekładać się wiele czynników. Duże znaczenie ma stosowana na co dzień pielęgnacja – jeśli kosmetyki są dobrane nieprawidłowo, a do tego niewłaściwie stosowane, szybko możemy przyczynić się do odwodnienia. Duży wpływ mają również warunki atmosferyczne, szczególnie zanieczyszczenia środowiska, promieniowanie UV, mróz czy wiatr. Niekorzystnie działa także przebywanie w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach, gdzie wilgotność powietrza jest z reguły bardzo niska.

Warto też podkreślić, że brak niedostatecznego nawodnienia może wynikać z nieodpowiedniej diety. Dorosły człowiek powinien pić przynajmniej 2 litry wody dziennie, co realnie przekłada się nie tylko na wygląd skóry, ale także na ogólne samopoczucie.

Skóra odwodniona – pielęgnacja

Jak już zostało wspomniane, to dobrze dopasowane kosmetyki są tym, czego potrzebuje skóra odwodniona. Pielęgnacja powinna oczywiście najbardziej skupiać się na nawilżaniu. Dwa razy dziennie, rano i wieczorem, koniecznie należy stosować kremy nawilżające. Na dzień sprawdzą się lekkie formuły, które dobrze będą współgrać także z produktami kolorowymi, na noc zaś przysłużyć mogą się gęstsze, silniejsze w działaniu konsystencje. Szczególnie cenne składniki nawilżające to m.in. kwas hialuronowy, aloes, mocznik, pantenol, alantoina czy gliceryna. Dodatkowo raz w tygodniu warto zastosować odżywczą maseczkę na twarz, która zaserwuje naszej cerze porcję skoncentrowanych substancji aktywnych.

To jednak nie wszystko. Zmian, jeśli są konieczne, należy też dokonać w zakresie oczyszczania. Zdecydowanie trzeba unikać silnych środków myjących, które nierzadko zawierają w swoim składzie mydło i jego pochodne, które działają wysuszająco, podobnie zresztą jak alkohol. Zamiast tego do demakijażu, jak i pozbywania się wszelkich zanieczyszczeń warto wykorzystywać łagodne emulsje, olejki lub żele, które również będą zawierały składniki nawilżające.

Nie zapominajmy również o regularnym stosowaniu kosmetyków z filtrem przeciwsłonecznym. Promieniowanie UV jest szkodliwe dla skóry pod wieloma względami, a w tym przypadku jeszcze bardziej przyczynia się do szybszej utraty wody z naskórka.