Sklep jubilerski online - Jak wybrać idealne złote kolczyki?

Piękna biżuteria to coś, co uwielbia chyba każda kobieta. Dobrze dopasowana ozdoba wspaniale podkreślić może nie tylko urodę, ale i całą stylizację. Najczęściej wybierany i tym samym najbardziej uniwersalny typ biżuterii to oczywiście kolczyki. W przeciwieństwie do wielu innych ozdób można nosić je właściwie zawsze i wszędzie. To doskonały pomysł dla prezent — zarówno dla kogoś, jak i samej siebie. Jeśli chcemy kopić kolczyki na lata, postawmy na złoto. Sam kruszec to gwarancja najwyższej jakości. Jednak warto pokreślić też trafność wyboru tego właśnie koloru — jest modny, ponadczasowy i pasuje każdemu. Jak wybrać idealne ponadczasowe złote kolczyki? Sprawdźmy jaki sklep jubilerski z biżuterią warto w tym celu odwiedzić.

Złote kolczyki - jakie wybrać?

Jeśli chcemy kupić stylowe kolczyki złote, postawmy na internetowy sklep jubilerski. Dlaczego jest to lepsza opcja niż zakupy stacjonarne? Sklep jubilerski online przede wszystkim zapewnia bogaty wybór kolczyków. Duża ilość produktów sprawia, że każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Warto pamiętać przy tym, aby wybrać sprawdzony i polecany sklep jubilerski. To zagwarantuje nam, że produkty dostępne w asortymencie są oryginalne, a jakość kruszcu najwyższa.

Wiele osób zastanawia się z pewnością, ile kosztują złote kolczyki. Cena zależna jest tu oczywiście od wielu czynników. Głównym jest jednak to, jakiej próby jest kruszec. Próba to wartość oznaczająca zawartość czystego złota w danej biżuterii. Złote kolczyki próby 585, będą miały 58,5% złota. Złote kolczyki próby 333, jak łatwo się domyślić, stworzono ze złota w 33%. Im więc więcej czystego kruszcu, tym sklep jubilerski wyceni wyżej biżuterię.

Jak dobrać kolczyki do kształtu twarzy?

Złote kolczyki damskie dostępne są w wielu wariantach. Różnią się one między innymi kształtem. Kolczyk w odpowiednio dopasowanej formie może doskonale podkreślić rysy twarzy. Pytanie tylko, w czym tkwi tajemnica idealnego doboru biżuterii? Jeśli chcemy wydłużyć naszą twarz, koniecznie postawmy na złote kolczyki wiszące. W przypadku, gdy zależy nam po prostu na rozświetleniu naszego spojrzenia i podkreśleniu kości policzkowych, możemy wybrać natomiast klasyczne złote kolczyki kulki. Jak zaś bezbłędnie dobrać złote kolczyki koła? Ten kształt jest akurat bardzo wdzięczny, bo pasuje właściwie każdemu.

Ergold to biżuteria tworzona według autorskich projektów firmy. Przeważa w niej klasyczna elegancja, ale również pojawiają się nawiązania do nowoczesnych trendów.

Sklep jubilerski Ergold proponuje swoim klientom następujące typy biżuterii:

1. Pierścionki

Złote pierścionki,

Srebrne pierścionki,

Pierścionki z białego złota,

Pierścionki z różowego złota.

2. Obrączki ślubne

Obrączki ślubne jednokolorowe,

Obrączki ślubne dwukolorowe.

3. Biżuteria ze złota

Złote kolczyki,

Złote bransoletki,

Celebrytki,

Naszyjniki,

Zawieszki - wisiorki,

Komplety,

Łańcuszki.

4. Biżuteria ze srebra

Kolczyki,

Bransoletki,

Naszyjniki,

Celebrytki,

Wisiorki,

Komplety,

Łańcuszki.

5. Biżuteria męska

Spinki do mankietów,

Bransoletki.

6. Biżuteria dla dzieci

Bransoletki,

Kolczyki dla dziewczynki

oraz wiele innych produktów.

