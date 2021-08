Silnik indukcyjny – budowa i sposób działania

Silniki elektryczne można podzielić między innymi ze względu na prąd zasilający — są to silniki elektryczne prądu stałego, a także silniki elektryczne prądu przemiennego, dzielące się na synchroniczne i asynchroniczne. Silniki prądu przemiennego możemy również podzielić ze względu na zasadę działania na silniki synchroniczne, indukcyjne i komutatorowe. Wyróżniamy też podział silników ze względu na budowę wirnika i są to silniki indukcyjne pierścieniowe i silniki indukcyjne klatkowe. Oprócz wspominanych podziałów istnieje jeszcze jedna grupa silników elektrycznych, są to silniki uniwersalne, występujące najczęściej w sprzętach gospodarstwa domowego. Silniki te mogą być zasilane zarówno prądem przemiennym, jak i prądem stałym.

Silnik indukcyjny

Silniki indukcyjne, inaczej silniki asynchroniczne to obecnie najpopularniejszy rodzaj silników elektrycznych znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, ale nie tylko. Silniki prądu przemiennego asynchroniczne można bowiem spotkać również w niektórych sprzętach gospodarstwa domowego. Silniki te wyróżnia prosta i łatwa w utrzymaniu konstrukcja, a ich moc może zawierać się w zakresie od miliwatów aż do kilku megawatów.

Budowa i sposób działania silników indukcyjnych

Silnik indukcyjny zbudowany jest z 2 najważniejszych części – ruchomego wirnika oraz nieruchomego stojana. W uzwojeniu stojana występuje trójfazowy prąd przemienny, który sprawia, że powstaje zmienne pole magnetyczne, w taki sposób, że pole wypadkowe jest polem wirującym. W wyniku indukcji natomiast wirujące pole sprawia, że w uzwojeniu wirnika powstaje siła elektromotoryczna. Pod wpływem tej siły, prąd elektryczny przepływa przez uzwojenie wirnika. Pole magnetyczne wirnika oraz pole magnetyczne stojana oddziałują na siebie, wywołując moment elektromagnetyczny oraz ruch. Praca silnika asynchronicznego jak sama nazwa wskazuje, bazuje więc na indukcji wywołującej powstanie siły elektromagnetycznej, która oddziałując dalej, doprowadza do powstania ruchu.