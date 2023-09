Senior C++ developer: Które kompetencje i zdolności trzeba posiadać na tym stanowisku?

Wiedza o systemach operacyjnych

Ponieważ C++ jest językiem używanym głównie do tworzenia wyjątkowo złożonych aplikacji, to często realizowane w tym języku zadania wymagają doskonałej integracji z regułami systemu operacyjnego. Praca senior C++ developer wymaga na tyle dobrej znajomości wszystkich systemów, żeby umieć zawczasu przewidywać problemy implementacyjne lub brak zgodności z konkretnymi platformami. Jedną z najpowszechniejszych trudności jest różnorodność w realizacji aplikacji programistycznego interfejsu aplikacji (API), co może prowadzić do nieprawidłowego działania programów.

Przekazywanie informacji oraz współdziałanie

Senior developer często zajmuje się w mniejszym stopniu programowaniem, a w większym zarządzaniem zespołem programistów. Umiejętność pisania najbardziej złożonych funkcji nie podlega więc dyskusji, ale to samo można powiedzieć o zdolnościach komunikacyjnych oraz umiejętności koordynacji grupy. Ponieważ senior C++ developer często jest właściwie mentorem dla mniej doświadczonych programistów, musi jednocześnie mieć potężną wiedzę oraz umieć ją skutecznie przekazywać

Programowanie wielowątkowe i równoległe

Oba tematy odnoszą się do tworzenia programów w języku C++ na różnych stopniach zaawansowania. Ten język zwyczajnie nie jest typowo używany do wykonywania prostych zadań, co sugeruje, że codziennie wykorzystuje się wiele wątków na maszynie. Jednakże, osiągnięcie tego w sposób optymalny to całkiem odmienny poziom trudności. Oczywiście należy opanowywać tę umiejętność od najwcześniejszych etapów, ale od senior developera pracującego w C++ oczekuje się, że będzie on umiał w sposób perfekcyjny wykorzystać możliwości dawane przez nowoczesne procesory i obsługujące je systemy operacyjne.

Dodatkowe doświadczenie

Tym, czego na pewno musi posiadać senior, jest ogromne doświadczenie. Nie chodzi jedynie o tworzenie i utrzymywanie programów, ale także o potwierdzoną uczestniczkę w tworzeniu funkcji o unikalnych strukturach i zadaniami. Doświadczenie musi bowiem obejmować także zadania związane z najtrudniejszymi aspektami C++, czyli wykorzystaniem pamięci czy budową optymalnej struktury programów. Teoretycznie to brzmi dosyć łatwo, aczkolwiek doświadczenie ukazuje, iż właśnie na tym punkcie tworzenia oprogramowania często następuje popełnienie istotnych uchybień, a dopóki taki stan rzeczy będzie trwał, nie można spodziewać się pozycji starszego programisty.

