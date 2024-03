Samsung rozszerza dostępność Galaxy AI na wybranych smartfonach i tabletach Galaxy

Samsung udostępnił aktualizację One UI 6.1 dla wybranych urządzeń Galaxy. Aktualizacja zawiera nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które usprawniają komunikację, kreatywność i produktywność.

Nowe funkcje można wykorzystać do:

Szybszego wyszukiwania informacji za pomocą funkcji “Zakreśl, by wyszukać”.

Poprawy stylu konwersacji z “Asystentem Pisania”.

Tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym z “Tłumaczem”.

Tworzenia bardziej efektywnych notatek z “Asystentem Notatek”.

Edycji zdjęć z pomocą “Edycji Generatywnej” i “Sugestii edycji”.

Co oznacza aktualizacja One UI 6.1 z punktu widzenia użytkownika?

Aktualizacja One UI 6.1 wprowadza szereg funkcji, które ułatwiają codzienne życie użytkowników, rozwiązuje problem skomplikowanego wyszukiwania informacji, utrudnionej komunikacji językowej i braku narzędzi do efektywnej pracy. Zaspokaja też potrzebę kreatywnej ekspresji i tworzenia atrakcyjnych treści.

Użytkownicy zyskają dzięki aktualizacji Samsunga dostęp do nowych narzędzi, które mogą pomóc im zaoszczędzić czas, być bardziej kreatywnym i wydajnym. Część z nowych funkcji usprawni komunikację, pomogą w tworzeniu treści i zwiększą produktywność. Z kolei funkcje takie jak tłumaczenie na żywo czy asystent pisania mogą znacząco wpływać na jakość interakcji międzyludzkich oraz przyspieszać i ułatwiać pracę z mediami cyfrowymi, rozwiązując problemy związane z barierami językowymi czy organizacją informacji.

Aktualizacja jest dostępna od 28 marca dla modeli Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5, Tab S9 (5G) i Tab S9 (Wi-Fi).

Wraz z najnowszą aktualizacją One UI 6.1 na wybranych urządzeniach Galaxy skorzystać będzie można z funkcji zaprezentowanych w tegorocznej flagowej serii Galaxy S24:

Circle to Search with Google (Zakreśl, by wyszukać) – po zaznaczeniu lub dotknięciu zdjęcia bądź grafiki na ekranie urządzenia otrzymujemy wygenerowane jakościowe rezultaty wyszukiwania w Google, dzięki czemu interesujące nas informacje zdobędziemy w szybki i intuicyjny sposób.

Chat Assist (Asystent Pisania) – może pomóc poprawić styl konwersacji, generując kontekstowe sugestie, by dostosować wypowiedzi do sytuacji – np. wymiana wiadomości z pracownikiem lub chwytliwa fraza do wpisu w mediach społecznościowych.

Interpreter (Tłumacz) – tłumaczenie rozmowy na tekst, dzięki czemu osoba z którą próbujemy się porozumieć może przeczytać to, co chcemy powiedzieć na ekranie urządzenia. Nie jest wymagane połączenie Wi-Fi ani dane mobilne.

Live Translate (Tłumaczenie na żywo) – dwukierunkowe tłumaczenia głosowe i tekstowe rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu rezerwacja biletów za granicą lub rozmowa w egzotycznym języku jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Tłumaczenie odbywa się w aplikacji natywnej, nie ma więc potrzeby korzystania z zewnętrznych narzędzi.

Note Assist (Asystent Notatek) – generowane przez AI podsumowania, wstępnie sformatowane szablony i strony tytułowe, które usprawnią tworzenie notatek przy pomocy gotowych formatów, zwiększając codzienną produktywność.

Transcript Assist (Asystent Transkrypcji) – wykorzystuje sztuczną inteligencję do zamiany mowy na tekst, tworzenia podsumowań, a nawet tłumaczenia nagrań głosowych.

**Browsing Assist **(Asystent Przeglądania) – pomaga być na bieżąco, jednocześnie oszczędzając czas poprzez tworzenie streszczeń artykułów prasowych lub witryn.

Generative Edit (Edycja Generatywna)[4] – daje jeszcze więcej swobody twórczej w mobilnej fotografii, ułatwiając wyrównywanie obiektów oraz zmienianie ich rozmiarów i położenia nawet po zrobieniu zdjęcia.

Edit Suggest (Sugestie edycji)[5] – osobisty edytor zdjęć wykorzystujący AI do sugerowania idealnych propozycji retuszu dla każdego zdjęcia.

Instant Slow-mo – może generować dodatkowe klatki, interpolując ruch obiektów, by spowolnić bardziej dynamiczne ujęcia wykonane smartfonem dla uzyskania spektakularnego efektu slow-mo.