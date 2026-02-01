Rynek pracy IT w Polsce - seniorzy i AI-orkiestratorzy na fali wzrostu

W skrócie:

Oferty pracy IT wzrosły o 8,4 proc. w 2025 roku

Stanowiska seniorskie to 51,5 proc. wszystkich ogłoszeń

Juniorzy stanowią zaledwie 4,79 proc. ofert - najniżej w historii

Globalne wydatki na IT osiągną 6,15 bln dol w 2026 roku

Największy popyt: cyberbezpieczeństwo, chmura, data i AI

Pierwsze odbicie po kryzysie - liczby z rynku

Dane serwisu Just Join IT pokazują 110 996 ofert pracy w 2025 roku - wzrost o 8,4 proc. rok do roku. To pierwszy pozytywny sygnał po dwóch latach nieprzerwanych spadków, choć liczba ofert wciąż pozostaje o połowę niższa niż w rekordowym 2022 roku.

Według No Fluff Jobs średnia liczba ofert na jednego pracodawcę wzrosła z 10 do 17, a konkurencja między kandydatami spadła o 45 proc.

Struktura ofert ujawnia radykalną zmianę. Stanowiska seniorskie stanowią 51,48 proc. ogłoszeń, mid-level 43,73 proc., a juniorzy zaledwie 4,79 proc. - najniższy poziom w historii pomiarów.

Pracodawcy szukają gotowych specjalistów, nie inwestują w szkolenie początkujących.

"Branża IT powoli zaczyna się budzić. Nie jest to jeszcze eldorado, aczkolwiek widzimy lekki wzrost jej potencjału" - mówi Paweł Łopatka, dyrektor zarządzający Experis Poland.

Orkiestratorzy AI zastępują armie programistów

Według prognoz Gartner globalne wydatki na technologie IT osiągną w 2026 roku 6,15 bln dol, co oznacza wzrost o 10,8 proc. Głównym motorem pozostaje infrastruktura sztucznej inteligencji - wydatki na systemy data center wzrosną o 31,7 proc. rok do roku.

Rozwój AI zmienia sposób pracy zespołów IT. Zamiast dużych grup programistów piszących kod linia po linii, firmy potrzebują doświadczonych architektów zdolnych koordynować systemy generatywne. Większość polskich firm nie planuje zmian w zatrudnieniu z powodu AI, ale te które wdrażają zaawansowane rozwiązania, radykalnie zmieniają strukturę zespołów.

Eksperci wskazują na deficyt talentów w kluczowych obszarach:

cyberbezpieczeństwo (globalnie brakuje prawie 5 mln specjalistów),

chmura,

analityka danych,

platformy big tech typu SAP, ServiceNow czy Salesforce.

Średnie wynagrodzenie w branży IT w Polsce wyniosło w 2025 roku 23 000 zł, a specjaliści AI/ML zarabiali średnio 19 500 zł na B2B - maksymalne stawki sięgały 99 489 zł.

Co z juniorami i jak się przebranżowić

Początkujący programiści mają najtrudniej od lat. Firmy pod presją kosztową eliminują stanowiska o powtarzalnym charakterze, które łatwo zautomatyzować.

Według danych z portali rekrutacyjnych na jedno stanowisko frontendowe spływa średnio 78 CV - najwyższa konkurencja w branży.

Eksperci radzą:

Specjalizacja w wąskich niszach (cyberbezpieczeństwo, chmura, data engineering)

Nauka pracy z narzędziami AI - nie jako zamiennik, ale jako wsparcie

Budowanie kompetencji integracyjnych i myślenia systemowego

Certyfikaty z platform big tech (AWS, Azure, Google Cloud)

Firmy koncentrują się na usługach wysokiej wartości - analityce danych, JavaScript, cyberbezpieczeństwie. Budżety IT nie rosną znacząco, więc pracodawcy kompensują koszty wdrożenia AI przez optymalizację innych wydatków, w tym redukcję etatów na stanowiskach junior.

Warto zapamiętać

Rynek IT stabilizuje się, ale na innych zasadach - liczy się wąska specjalizacja, nie uniwersalność

Seniorzy i architekci AI mają najlepsze perspektywy - firmy płacą za doświadczenie i umiejętność orkiestracji systemów

Juniorzy muszą konkurować wiedzą niszową - era łatwego wejścia do branży się skończyła

Inwestycje w AI rosną o 31,7 proc. rocznie - kto nie nadąży z kompetencjami, zostanie w tyle

Źródło: Experis Poland (ManpowerGroup), Just Join IT, No Fluff Jobs, Gartner, Bulldogjob

Foto: Freepik