Rynek pracy IT w Polsce - seniorzy i AI-orkiestratorzy na fali wzrostu

Po dwóch latach spadków polski rynek IT wraca do stabilności, ale na zupełnie innych zasadach. Firmy szukają wąskich specjalizacji, seniorzy dominują w ofertach, a juniorzy mają najtrudniej od lat. Sztuczna inteligencja zmienia strukturę zespołów - zamiast armii programistów potrzebni są orkiestratorzy AI.
W skrócie:
Dane serwisu Just Join IT pokazują 110 996 ofert pracy w 2025 roku - wzrost o 8,4 proc. rok do roku. To pierwszy pozytywny sygnał po dwóch latach nieprzerwanych spadków, choć liczba ofert wciąż pozostaje o połowę niższa niż w rekordowym 2022 roku.
Struktura ofert ujawnia radykalną zmianę. Stanowiska seniorskie stanowią 51,48 proc. ogłoszeń, mid-level 43,73 proc., a juniorzy zaledwie 4,79 proc. - najniższy poziom w historii pomiarów.
"Branża IT powoli zaczyna się budzić. Nie jest to jeszcze eldorado, aczkolwiek widzimy lekki wzrost jej potencjału" - mówi Paweł Łopatka, dyrektor zarządzający Experis Poland.
Według prognoz Gartner globalne wydatki na technologie IT osiągną w 2026 roku 6,15 bln dol, co oznacza wzrost o 10,8 proc. Głównym motorem pozostaje infrastruktura sztucznej inteligencji - wydatki na systemy data center wzrosną o 31,7 proc. rok do roku.
Rozwój AI zmienia sposób pracy zespołów IT. Zamiast dużych grup programistów piszących kod linia po linii, firmy potrzebują doświadczonych architektów zdolnych koordynować systemy generatywne. Większość polskich firm nie planuje zmian w zatrudnieniu z powodu AI, ale te które wdrażają zaawansowane rozwiązania, radykalnie zmieniają strukturę zespołów.
Eksperci wskazują na deficyt talentów w kluczowych obszarach:
Średnie wynagrodzenie w branży IT w Polsce wyniosło w 2025 roku 23 000 zł, a specjaliści AI/ML zarabiali średnio 19 500 zł na B2B - maksymalne stawki sięgały 99 489 zł.
Początkujący programiści mają najtrudniej od lat. Firmy pod presją kosztową eliminują stanowiska o powtarzalnym charakterze, które łatwo zautomatyzować.
Według danych z portali rekrutacyjnych na jedno stanowisko frontendowe spływa średnio 78 CV - najwyższa konkurencja w branży.
Eksperci radzą:
Firmy koncentrują się na usługach wysokiej wartości - analityce danych, JavaScript, cyberbezpieczeństwie. Budżety IT nie rosną znacząco, więc pracodawcy kompensują koszty wdrożenia AI przez optymalizację innych wydatków, w tym redukcję etatów na stanowiskach junior.
Źródło: Experis Poland (ManpowerGroup), Just Join IT, No Fluff Jobs, Gartner, Bulldogjob
Foto: Freepik
